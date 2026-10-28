합참 “北 접경지역 노출 자주포는 구형… 의도 파악 중”

합동참모본부가 북한군의 황해도 개풍군 해안가 포병 전력 배치에 대해 “구형 포를 해안에 노출한 것”이라고 평가했다.

27일 경기 김포시 애기봉 전망대에서 바라본 북한 황해도 개풍군 접경지역 해안가에 자주포가 설치돼 있다. 뉴시스

장도영 합참 공보실장은 27일 국방부 정례브리핑에서 김여정 북한 노동당 총무부장의 ‘전술적 타격 수단’ 배치 가능성 발언 이후 북한군의 접경지 무기 신규 배치 여부에 대해 “기존의 구형 포를 노출하고 있으며, 군사분계선(MDL) 근접 작업은 현재도 진행 중”이라고 밝혔다. 이어 “담화에서 언급된 새로운 무기체계 종류라고는 볼 수 없다”고 덧붙였다.



북한은 국경선 요새화 작업을 추진하면서 최근 황해도 개풍군 해안가에 122㎜ 자주포로 추정되는 무기를 배치했다. 경기 김포시 애기봉평화생태공원 전망대 등 우리 측 지역에서 카메라 망원렌즈로 확인할 수 있다. 자주포 전면에는 ‘조선 인민의 철천지 원쑤인 미제 침략자들을 소멸하라’는 선전 문구가 적혀 있다. 김 부장은 지난 19~22일 잇단 담화를 통해 서부·중부전선에 ‘전술적 타격 수단’ 등 군사력을 증강 배치하겠다고 공언한 바 있다.



한편 육군 지상작전사령부는 지난 24~25일 강원 철원군 일대에서 민간인이 민간인출입통제선을 넘어 일반전초(GOP) 감시철조망(광망)을 훼손한 사건에 대해 26일부터 해당 부대를 대상으로 경계작전 전반에 대한 조사를 진행 중이라고 밝혔다.

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