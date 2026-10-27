서울 유치원 ‘다문화 우선’ 역차별 논란

2027학년도 유치원 신입생 모집을 앞두고 또다시 ‘우선선발 역차별’ 논란이 확산하고 있다. 경제적·신체적 여건과 무관하게 출신만을 기준으로 선발 기회를 차등 부여하는 것에 대해 학부모 불만이 폭발하고 있다.



27일 교육계에 따르면 전국 시·도 교육청은 28일 모집요강 발표를 시작으로 내달 2일부터 유보통합포털 ‘유치원입학’ 시스템을 통해 공·사립유치원 신입생 모집에 돌입한다. 우선모집은 11월2일, 일반모집은 11월17일부터 시작하며, 결원이 있는 유치원은 12월1일부터 대기자 관리 및 추가 모집을 실시한다. 학부모는 최대 3개 유치원(재원생은 현 유치원 제외 2곳)에 지원할 수 있으며, 올해부터는 행정안전부 공공마이데이터와 연계해 증빙서류 제출 절차도 대폭 간소화됐다.

사진=게티이미지뱅크

현행 유치원 입학 관리 지침에 따르면 우선모집 1∼3순위는 전국 시·도 교육청이 동일하게 적용한다.



1순위 법정 저소득층, 2순위 국가보훈대상자 자녀, 3순위 북한이탈주민 가정 자녀 순이다. 다만 4순위부터는 각 시·도 교육청 조례에 따라 다르게 운용된다. 서울시교육청의 경우 4순위에 ‘재원 유아의 형제·자매 및 쌍생아’, ‘다자녀(2인 이상) 및 다문화 가정 자녀’ 등을 두고 있다. 특히 서울은 지난 7월 조례 개정을 통해 전국 17개 시·도 교육청 가운데 유일하게 ‘자녀 수’에 따라 차등 점수나 순위를 부여할 수 있는 세부 기준을 신설했다.



문제는 유치원 입학문이 날로 좁아지는 상황에서 ‘우선모집’ 자격 기준을 둘러싼 학부모들의 불만도 커지고 있다는 점이다. 다문화 가정이 늘어나는 상황에서 ‘다문화 자녀’에게 우선 선발 기회를 줄 경우 일반 가정의 기회가 더욱 줄어든다는 것이다.

실제로 전국 유치원 수는 올해 7973개원으로 전년 대비 167개원이 줄어드는 등 저출산에 따른 감소세가 가파르다. 반면 다문화 가정의 자녀수는 2023년 30만8402명에서 2024년 31만5398명으로 늘었고, 특히 2024년 만 6세 이하는 10만2380명으로 전체의 32.4%를 차지했다.



과거 사회적·경제적 약자로 분류되던 다문화 가구의 소득 수준이 비교적 향상되었음에도, 단지 ‘다문화’라는 이유만으로 지원 혜택을 유지하는 것은 내국인에 대한 또 다른 역차별이라는 주장도 나온다.



국내 다문화 가족 실태조사 결과에 따르면 조사 초기인 2009년 당시 가구 월평균 소득 100만원 미만(21.3%)과 100만∼200만원 미만(38.4%)이 절반 이상을 차지했다. 그러나 2024년 조사에서는 월 소득 300만원 이상 비율이 65.8%로 급증했고, 500만원 이상 고소득 가구도 22.8%에 달했다.



한 학부모 커뮤니티에는 “경제적 돌봄이나 실질적 지원이 절실한 가정이 아닌 단순히 다문화라는 이유로 우선권을 주는 게 맞느냐”며 “이러한 특혜 구조가 향후 방과후 돌봄이나 대학입시 특별전형으로까지 이어질까 봐 우려스럽다”는 글이 올라와 수백개의 공감 댓글이 달렸다.



이렇다 보니 우선모집 대상에 해당하지 않는 일반 외동가정 등은 사실상 선발 순위에서 뒷전으로 밀려나 추첨에 의존해야 하는 실정이다. 인천의 한 학부모는 “가뜩이나 유치원 대란인데, 외동아이를 키우는 가정은 집 근처 유치원에 보낼 기회조차 박탈당하고 있다”며 토로했다.



최근 대학입시에서도 비슷한 논란이 제기됐다. 서강대학교가 법무부와 협약을 맺고 2027학년도 입학 전형부터 난민 인정자 및 인도적 체류 허가자 등을 대상으로 한 ‘난민 배경 학생 지원 프로그램’을 신설하기로 하면서다. 수능 성적 없이 고교 성적과 어학 증명서 등 서류 100%로 선발하며 8학기 등록금 전액을 지원하는 방식이다.

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