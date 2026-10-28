EU, 자동차 수입제한 조사… 한국 불똥 우려

유럽연합(EU)이 중국산 하이브리드차 수입을 제한하기 위해 추진하는 세이프가드(긴급수입제한조치)의 여파가 한국 자동차 업계로 번지고 있다. 이르면 12월 초 한국산에도 적용될 예정이어서 국내 완성차 업계의 유럽 수출 확대에 제동이 걸릴 수 있다는 우려가 나온다.



27일(현지시간) EU 본부가 자리한 브뤼셀 관가와 산업계에 따르면 하이브리드 차량에 대한 EU 집행위원회의 세이프가드 조사가 이번 주 안으로 시작될 예정이다. EU는 중국과의 협상을 통해 중국산 하이브리드차 수입 물량을 올해 예상치인 80만대보다 약 56% 적은 연간 35만대로 줄이는 데 합의했다.

중국 하이브리드 차량. 로이터연합

이번 조치는 중국 이외에 한국과 일본 등 주요 하이브리드차 수출국에도 영향을 미치게 된다. 세계무역기구(WTO) 규정에 따르면 세이프가드는 특정 국가만이 아닌 모든 원산지에 적용돼야 한다.



유럽 통상 전문 매체 보더렉스 보도에 따르면, EU 집행위원회는 세이프가드 조사를 통해 한국과 일본, 튀르키예, 영국, 미국 등 EU로 하이브리드차를 많이 수출하는 상위 5개국에 최근 EU로의 수출 물량을 기준으로 국가별로 별도의 쿼터(할당량)를 배정할 방침이다. 다만 EU 집행위원회 측은 “최근 EU 시장으로의 급격한 하이브리드차 수입 급증세는 주로 중국산 제품에서 기인한 것”이라면서 “다른 국가들에 배정되는 쿼터는 중국만큼 줄어들지는 않을 것으로 예상한다”고 밝혔다.



국내 자동차 업계는 국산 하이브리드차 쿼터가 어떻게 결정될지에 촉각을 곤두세우고 있다. 현대차·기아의 경우 최근 고유가 환경과 EU의 친환경 중시 기조에 발맞춰 전기차와 하이브리드 차량 위주로 포트폴리오를 짜 놓고 유럽 시장을 공략한다는 전략에 차질을 빚어질 가능성이 있다. 올해 들어 8월까지 현대차·기아의 유럽 시장 하이브리드 차량 판매량은 약 18만1000대이며, 이 중 34.8%는 향후 세이프가드의 적용 대상인 한국 내에서 제작됐다.



EU는 내년 초 중국산 화학제품, 가구, 기계 등에도 세이프가드 적용을 검토 중인데, 역시 다른 나라 제품에도 적용될 수 있어 산업계가 주시하고 있다.

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