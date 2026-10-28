‘아이폰 듀오’ 화면 균열 논란…애플, 무상 교체만 발표

애플이 회사의 첫 접이식(폴더블) 스마트폰 ‘아이폰 듀오’의 화면 결함을 공식 인정하고 무상 교체 방침을 밝혔다. 교체용 스마트폰 재고가 부족한 상황이라 무상 교체에는 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다.



27일 전자업계에 따르면 애플은 이날 소수의 아이폰 듀오 제품의 내부 화면 문제를 인지하고 있다고 밝혔다. 또 아이폰 듀오 화면에 문제가 발생한 이용자에게 애플케어를 통해 교체품을 제공하겠다고 했다. 애플케어는 애플의 제품보증 프로그램이다.

27일 서울 한 이동통신사 대리점에 전시된 아이폰 듀오 모습.

아이폰 듀오는 이달 23일 애플이 처음으로 내놓은 폴더블 스마트폰이다. 출시 초기에는 300만원이 넘는 고가의 가격에도 구매 행렬이 끊이지 않으며 높은 인기를 끌었다.



고공행진을 이어가던 아이폰 듀오는 지난주 말부터 ‘결함 논란’에 휩싸였다. 일부 소비자를 중심으로 내부 화면에 균열이 생긴다는 의혹이 제기된 것이다. 애플은 의혹에 대해 별다른 반응을 보이지 않았지만 세계 곳곳에서 논란이 커지자 입장을 내놨다. 다만 자사 대변인 명의의 성명을 내면서도 화면에 균열이 생기는 문제 원인에 대해선 언급하지 않았다.



애플의 무상 교환 방침에도 소비자들의 불편은 당분간 이어질 것으로 보인다. 아이폰 듀오의 초기 제품 재고가 바닥나면서 교체용 제품 수급이 어려운 상황이기 때문이다. 블룸버그 통신은 매장에 교체용 재고가 없었다는 이용자들의 반응을 전하기도 했다.



또 기본 제한 보증 기간인 1년(한국은 2년)이 지난 경우 별도 보험이나 보증 프로그램에 가입하지 않으면 무상 교환이 어려울 전망이다. 보증 기간이 지나 내부 화면 손상으로 제품을 서비스 받을 경우 999달러(한국가격 164만9000원)의 수리 비용이 부과된다고 애플은 안내하고 있다.

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