여기 근처 어디쯤? : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 017

□ 수사 단어 ·부근(附近)[가깝고 가까움] : 어떤 곳을 중심으로 한 그 가까운 곳. (Neighborhood/Vicinity) ·부(附)[붙을 부] : 가까이 붙어 있거나 덧붙어 있음을 뜻해요. ·근(近)[가까울 근] : 거리가 멀지 않음을 뜻해요. ·부록(附錄) : 책 끝에 덧붙인(附) 기록(錄). ·기부(寄附) : 자선 사업을 위해 돈이나 물건을 내어 붙임. ·부착(附着) : 착 달라붙음. ·근처(近處) : 가까운(近) 곳(處). (부근과 아주 비슷해요!) ·최근(最近) : 가장(最) 가까운(近) 과거. 얼마 전부터 지금까지. ·근접(近接) : 아주 가까이 다가감.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, '근처'와 '부근'은 거의 쌍둥이처럼 닮았지만 느낌이 조금 달라요.

부근(附近)은 중심이 되는 '핵심 장소'가 있을 때 주로 써요.

예를 들어 "서울역 부근"이라고 하면 서울역이라는 큰 건물을 중심으로 그 주변 동네를 싹 훑는 느낌이죠. '부(附)'자가 '붙어 있다'는 뜻이라서, 그 장소에 착 달라붙어 있는 주변 땅들을 말해요.

반면 근처(近處)는 내가 있는 곳에서 가깝기만 하면 어디든 쓸 수 있는 좀 더 가벼운 단어예요. "우리 집 근처"라고 해도 되고, "이 근처에 편의점 있니?"라고 물을 때도 아주 자연스럽죠.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '부근'의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 시청 부근은 교통이 복잡해서 차가 많이 막힌다.

② 나는 부근에 있는 친구와 저녁을 먹기로 했다.

③ 이 소설책은 뒤에 부근이 따로 있어서 읽을거리가 풍부하다.

④ 범행 현장 부근에서 발견된 발자국이 결정적인 단서가 되었다.

2. 다음 수사 일지를 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 부근, 부록, 기부, 부착, 근처, 최근, 근접

"탐정은 ( ① ) 일어난 도난 사건을 수사하기 위해 박물관 ( ② )으로 출동했습니다. 박물관 벽면에는 누군가 일부러 ( ③ )해 놓은 듯한 이상한 스티커가 붙어 있었죠. 탐정은 박물관 ( ④ )의 CCTV를 꼼꼼히 확인했습니다. 범인은 경찰의 추적망에 아주 ( ⑤ )해 있었지만, 탐정은 범인이 ( ⑥ ) 천사로 위장하여 숨어 있다는 사실을 알아냈습니다."

□ 수사 단서

부근(附近)의 '부'는 '부록'이나 '부착'처럼 어딘가에 붙어 있는 것을 뜻해요! 중심 장소에 붙어 있는 가까운 지역이라고 생각하면 수사가 명쾌해집니다. [중심 장소 + 주변 지역 = 부근]

유도 질문: "만약 네가 약속 장소를 정할 때 '강남역 부근에서 만나자'고 한다면, 강남역에서 아주 멀리 떨어진 곳으로 가도 될까?"

[정답]

1번: ③ (책 끝에 덧붙인 글은 '부록'입니다. 부근은 장소의 범위를 뜻해요.)

2번: ① 최근 ② 부근(또는 근처) ③ 부착 ④ 근처(또는 부근) ⑤ 근접 ⑥ 기부

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

※본문의 「한자어 탐정단」은 캐리에듀 러닝센터에서 다운로드 가능합니다. (PDF)

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