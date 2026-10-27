이서진, 명품 시계 차고 설거지…"모셔둘 거면 필요 없어"

배우 이서진이 명품 시계를 일상 생활에서 착용한다고 밝혔다.

23일 유튜브 채널 'GQ KOREA'에는 '이서진의 설거지에서 시작된 불가리와의 인연, 여기까지 왔습니다. 시계가 좋아 모인 네 남자의 진.대 TIME'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이서진은 이용주, 양태오, 페니워치와 함께 시계에 얽힌 경험과 취향을 이야기했다.

이서진은 첫 시계에 대한 질문이 나오자 "어른이 되어서 부모님께 까르띠에 시계를 선물 받았다. 제 돈 주고 산 시계는 그 시계를 처분하고 제 돈을 보태서 산 불가리"라고 답했다.

아직 보관하고 있냐는 물음에는 "지금은 없다"면서 "필요 없으면 바로바로 없애는 게 낫다고 생각한다. 오래 소장해서 값어치를 생각하는 스타일이 아니다"라고 했다.

이서진은 "집에 모셔둘 거면 굳이 갖고 싶지 않다"며 "기스가 나든 말든, 물이 들어가든 말든 편하게 막 차는 스타일이다. 요리 프로그램하면서 시계 착용하고 설거지하고 물에 담근다. 그런 걸 보여주는 게 좋지 아끼는 스타일이 아니다"라고 했다.

<뉴시스>

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