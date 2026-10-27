이지훈 아내 아야네, 둘째 출산 앞두고 계단서 낙상 “아이 지키려다 손목·허리 통증”

가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 둘째 출산을 앞두고 낙상 사고를 당한 사실을 알렸다.

아야네는 지난 25일 자신의 소셜미디어를 통해 “저 방금 집(실내) 계단에서 넘어졌어요”라고 밝혔다.

이어 “다행히 아이는 잘 움직이는데 병원에 안 가봐도 괜찮겠죠?”라며 “아이를 지키려다 짚은 제 손목과 부딪힌 허리가 좀 아픈 정도”라고 당시 상황을 전했다.

임신 중 갑작스러운 사고를 겪은 아야네는 이후 근처 병원을 찾아 태아의 상태를 확인했다. 그는 초음파 영상을 공개하며 “복복이 보러 근처 병원 왔는데 너무 잘 있네요. 걱정해 주셔서 감사해요”라고 전해 팬들의 걱정을 덜었다.

아야네는 최근 만삭 사진을 공개하는 등 둘째 출산을 앞둔 근황을 전해왔다. 남편 이지훈, 첫째 딸 루희와 함께한 가족사진도 공개하며 출산을 앞둔 일상을 공유했다. 둘째 아이의 성별은 딸인 것으로 알려졌다.

한편 이지훈과 아야네는 2021년 결혼했으며, 2024년 첫째 딸 루희를 품에 안았다. 두 사람은 올해 4월 둘째 임신 소식을 전하며 많은 축하를 받았다.

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