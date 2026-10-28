아들 포켓몬 카드 보관했다가 대박…15년 뒤 28억원 됐다

영국의 한 남성이 아들이 포켓몬에 흥미를 잃은 뒤 다락방에 보관해 둔 카드 컬렉션을 15년 만에 팔아 약 156만파운드(약 28억원)를 벌게 됐다,

영국 BBC와 현지 언론에 따르면 영국 서리주 워킹에 거주하는 이 남성은 지난 21일(현지시간) 경매업체 이웍뱅크스(Ewbank’s)를 통해 카드 컬렉션을 판매했다. 당초 예상 낙찰가는 25만~27만 파운드(약 4억5000만~4억8000만원)였지만, 실제 판매액은 이를 크게 웃돌았다.

남성은 아들이 학교 친구들과 포켓몬 카드를 교환하며 수집에 빠진 것을 계기로 카드 모으기를 시작했다. 그는 아들의 카드를 보관한 것이 아니라, 카드 디자인에 매력을 느끼고 투자 가치도 있다고 판단해 별도의 컬렉션을 만들었다. 온라인 경매 사이트 이베이 등을 통해 카드를 구매했으며, 개별 카드보다 한 시리즈를 완성하는 데 집중했다.

아들이 포켓몬에 대한 관심을 잃은 뒤 카드들은 전용 바인더에 담겨 다락방에 보관됐다. 약 15년이 지난 뒤에도 카드 대부분은 양호한 상태를 유지했다.

남성은 포켓몬 카드 한 장이 6000파운드가 넘는 가격에 거래됐다는 지역 신문 기사를 읽고 자신이 보유한 카드의 가치를 확인하기로 했다. 이후 경매업체에 감정을 의뢰했고, 총 42개 세트 가운데 41개를 경매에 출품했다.

가장 높은 가격에 낙찰된 것은 리자몽 카드가 포함된 ‘레전더리 컬렉션 컴플리트 마스터 세트’였다. 예상가는 1만5000~2만 파운드였지만 최종 낙찰가는 10만 파운드(약 1억8000만원)에 달했다. 약 300파운드에 구매했던 다른 세트도 7만5000파운드(약 1억3500만원)에 팔렸다.

남성은 “다락방에서 보물을 발견했다는 이야기를 듣곤 하는데, 문자 그대로 그런 일이 일어났다”며 “경매업체 직원들이 설명해주기 전까지는 내가 무엇을 갖고 있는지 몰랐다”고 말했다.

경매업체는 이번 판매가 회사 역사상 단일 경매 기준 최고 실적이라고 밝혔다. 수집가와 투자자들의 관심이 낙찰가 상승으로 이어졌다는 설명이다.

한때 어린이들의 놀이로 여겨졌던 포켓몬 카드는 희귀 카드 한 장이 수십억원에 거래되는 사례가 등장하면서 고가 수집자산이자 투자 대상으로 급부상하고 있다. 세계레슬링엔터테인먼트(WWE) 스타이자 유튜버 로건 폴이 보유했던 카드가 경매에서 약 1600만달러(약 240억원)에 거래된 것이 대표적인 사례다.

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