올해 3분기 전국 땅값이 0.62% 상승하며 전 분기보다 상승폭이 소폭 축소됐다.



서울은 전국 평균의 두 배가 넘는 상승률을 기록했다.

전국 땅값 3분기 0.62% 상승…서울 1.26%로 최고. 연합뉴스

국토교통부와 한국부동산원이 27일 발표한 '2026년 3분기 지가변동률 및 토지거래량'에 따르면 3분기 전국 지가는 0.62% 상승했다.



상승률은 2분기(0.63%)보다 0.01%포인트 낮아졌지만, 작년 3분기(0.58%)보다는 0.04%포인트 높아졌다.



수도권 상승률은 0.88%에서 0.89%로 확대된 반면 지방권은 0.19%에서 0.14%로 축소됐다.



시도별로는 서울이 1.26%로 가장 높은 상승률을 기록했다. 서울은 2분기(1.21%)보다 상승폭이 0.05%포인트 확대됐다.



전국 256개 시군구 중에서는 서울 용산구(2.24%), 성동구(2.03%), 성북구(1.69%) 등의 상승률이 높았다. 전국 평균을 웃돈 지역은 44곳이었다.



용도지역별로는 상업지역(0.79%)과 주거지역(0.75%)의 상승률이 높았으며, 이용상황별로는 상업용(0.77%)과 주거용(0.71%) 토지가 상대적으로 많이 올랐다.



전국 지가는 2023년 3월 이후 상승세를 이어가고 있다. 올해 7월 0.21%, 8월 0.20%, 9월 0.21%의 상승률을 기록했다.



3분기 전국 토지거래량은 40만7천520필지(219.7㎢)로 전 분기보다 15.6%, 작년 동기보다 8.4% 감소했다.



건축물 부속토지를 제외한 순수토지 거래량도 12만4천244필지(196.1㎢)로 전 분기 대비 15.5%, 작년 동기 대비 12.9% 줄었다.



지역별 전체 토지거래량은 서울이 전 분기보다 21.7% 감소한 반면 대전(9.6%)과 인천(3.0%)은 증가했다.



용도지역별로는 농림지역(-37.6%), 지목별로는 답(-30.1%), 건물용도별로는 기타건물(-30.6%)의 거래량 감소폭이 컸다.

<연합>

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