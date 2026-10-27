제주도·행정시, ‘책임행정’ 시동…2027년부터 자율성·실행력 강화

제주특별자치도가 행정시의 자율성과 책임성을 높이고 지역 현안을 신속하게 해결하기 위한 책임행정체계 강화에 나선다.

제주도는 27일 도청 백록홀에서 위성곤 제주도지사와 이상봉 제주시장, 김희찬 서귀포시장이 참석한 가운데 ‘제주특별자치도지사-행정시장 정책수행협약’을 체결했다.

제주도가 27일 도청 백록홀에서 위성곤 제주도지사(가운데)와 이상봉 제주시장(왼쪽), 김희찬 서귀포시장이 참석한 가운데 ‘제주특별자치도지사-행정시장 정책수행협약’을 체결하고 있다. 제주도 제공

이번 협약은 민선 9기 공약인 ‘행정시장 책임행정체계 구축 및 민원처리책임제 추진’의 하나로 마련됐다. 행정시의 자율성을 보장하는 동시에 도 차원의 지원을 강화하기 위한 것으로, 2027년부터 본격 시행한다.

위성곤 지사는 “이번 협약은 행정시가 권한을 갖고 책임 있게 실행하며, 도는 그 실행을 든든하게 뒷받침하겠다는 쌍방향 약속”이라며 “행정시에 책임만 묻지 않고 예산과 제도 개선 등 필요한 지원을 함께 추진해 도민이 일상에서 체감하는 변화를 만들어 가겠다”고 강조했다.

이상봉 제주시장은 “이번 협약을 계기로 민생경제 회복과 시민 중심의 능동적 문제해결에 총력을 기울이겠다”고 말했다.

김희찬 서귀포시장은 “주어진 권한과 책임을 바탕으로 민생경제 활성화와 촘촘한 돌봄·안전망을 구축해 시민이 체감하는 성과를 이뤄내겠다”고 포부를 밝혔다.

협약에 따라 행정시장은 지역 여건과 현안을 고려한 핵심책임과제를 각각 추진하며, 제주도는 행정·재정적 지원과 제도 개선을 맡는다.

핵심책임과제는 제주시와 서귀포시가 지역 여건과 주요 현안을 고려해 각각 2개씩 선정했다.

제주시는 ‘지역에 사람이 들고, 돈이 돌게 만드는 민생경제 회복 기반 조성’과 ‘모두가 참여해 답을 만드는, 능동적 문제해결 체계 구축’을 핵심책임과제로 선정했다.

서귀포시는 ‘원도심에 활력을 더하고, 지역경제에 온기를 불어넣는 민생경제 활성화’와 ‘돌봄은 촘촘하게, 안전은 빈틈없이 만드는 안심 서귀포 구현’을 핵심책임과제로 추진한다.

이와 함께 시민 생활과 밀접한 5개의 시민체감과제, 민선 9기 공약 및 지자체합동평가 등 13개의 도정연계과제도 함께 추진된다.

제주도는 일회성 평가에 그치지 않도록 분기별 성과 점검 및 정례 협력체계를 운영할 방침이다. 이를 통해 행정시의 애로사항을 청취하고 규제·제도 개선, 국비 확보 등을 함께 모색해 정책의 실행력을 높여나갈 계획이다.

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