한유원, ‘코리아 그랜드 페스티벌’ 상생 실천…쌀 300kg 전달

한국중소벤처기업유통원이 29일 개막하는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’을 앞두고 지역 취약계층을 위한 쌀 기부에 나섰다.

26일 김경문 한유원 소상공인디지털본부장(가운데)이 쌀을 전달한 뒤 배대호 양천구푸드뱅크마켓센터 센터장(왼쪽), 박명희 양천사랑복지재단 사무총장(오른쪽)과 기념사진을 찍고 있다. 한유원 제공

한유원은 지난 26일 서울 양천구 푸드뱅크마켓센터에 쌀 300kg을 기부했다고 27일 밝혔다.

이번 기부는 코리아 그랜드 페스티벌의 상생 가치를 확산하고 행사 개최를 기념하기 위해 마련됐다. 기부 물품은 행사 우수기업으로 선정된 ‘드림라이스’의 대표 제품인 경기미 300kg으로, 양천구 푸드뱅크마켓센터를 통해 지역 취약계층에 전달될 예정이다.

한유원은 이번 행사를 계기로 사내 소비촉진 캠페인과 정기적인 사회공헌 활동도 추진할 계획이다.

이태식 한유원 대표이사는 “코리아 그랜드 페스티벌은 소비를 통해 지역과 기업의 성장을 응원하는 상생 행사”라며 “사내 캠페인을 통해 소비에 동참하고 주 1회 사회공헌 활동으로 상생에 앞장서겠다”고 말했다.

한편 코리아 그랜드 페스티벌은 29일부터 다음 달 15일까지 18일 간 열리는 전국 단위 소비축제로, 중소기업·소상공인 제품 할인과 다양한 소비촉진 행사가 진행된다.

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