우상호 강원지사, 민주당과 지역현안 해결방안 논의

우상호 강원도지사는 26일 도청에서 열린 더불어민주당 강원도당과 당정협의회에 참석해 지역 주요 현안을 듣고 해결 방안을 논의했다.

이날 회의에는 우 지사를 비롯해 허영 강원도당 위원장, 송기헌 의원, 최상기 인제군수, 도 주요 간부와 당 지역위원장 등 20여명이 참석했다.

우상호 강원도지사. 강원도 제공

지난달 14일 개최된 예산정책협의회에 이어 마련된 이번 회의에서는 각 지역위원회가 제안한 지역별 주요 사업의 추진 상황과 당면 과제를 공유하고 도 차원의 지원이 필요한 사항을 중점적으로 다뤘다.

주요 안건으로 원주 종축장부지 시민공원 및 복합문화공간 조성 등 20건이 논의됐다.

특히 각 지역위원회에서는 △인제군의 인구감소지역 추가 지정과 지방우대지수 권역 조정 △춘천 우두동 도시개발사업 △공공기관 2차 이전 등을 건의하며 사업 추진을 위한 도의 적극적인 관심과 협조를 요청했다.

우 지사는 우두동 도시개발 사업의 신속한 추진, 원주 북부권 경제 활성화 등 주요 건의사항에 대한 도의 입장과 향후 추진 방향을 설명했다.

도는 이날 논의된 건의사항을 소관 부서별로 검토하고 관계기관과의 협의를 통해 필요한 후속 조치를 추진할 계획이다.

허영 도당 위원장은 “도와 당의 만남 자체가 도민에게 안정감과 기대감을 줄 수 있는 것”이라며 “앞으로도 지역 현안을 함께 해결할 수 있도록 당정협의회를 정례적으로 마련하겠다”고 말했다.

우 지사는 강릉 AIDC 기업 유치와 관련해 “정쟁 구도로 접근하기보다 기업 유치를 위해 한 목소리로 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

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