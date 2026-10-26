포스코 노사 28차례 교섭에도 평행선으로 치달아, 노조 무기한 파업 예고 파장

포스코 노사의 임금 협상이 합의점을 찾지 못한채 평행선을 달리고 있는 가운데 다음달 2일부터 노조가 무기한 파업방침을 밝히면서 지역 산업계가 우려의 목소리와 함께 바짝 긴장하는 모양새다.

지난달 2차에 걸쳐 부분 파업을 벌인 한국노총 금속노련 포스코노동조합은 교섭에 진척이 없으면 다음달에 무기한 파업에 들어갈 것을 예고했다.

파업에 따른 철강 생산 차질은 자동차, 선박, 가전 등 산업 전 분야에 영향을 줄 수 있는 만큼 각계는 노사 협상에 촉각을 곤두세우고 있다.

26일 포스코 노사에 따르면 양측은 지난 6월 16일 교섭을 시작해 그동안 28차에 걸쳐 교섭을 진행했으나 의견 차이로 현재까지 합의점에 이르지 못했다.

포스코노조는 지난 23일 오후 회사 측과 임금 교섭을 진행했으나 합의점을 찾지 못하자 교섭 결렬을 선언했다.

노조는 내달 2일 오후 7시부터 무기한 파업 및 단계적 확대 파업에 들어갈 방침이라고 밝혔다.

노사는 교섭 결렬 이후에 교섭 가능성을 열어 놓았다고 밝혔음에도 현재까지 따로 접촉하지 않고 있다.

노조는 올해 임금 교섭에서 들고 나온 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등 요구안을 고수하고 있다.

반면 회사는 최근 교섭에서 기본급 2.5% 인상, 일시금 500만원 지급, 명절 상여금 100만원+기본급 10%(2028년 이후 15%로 상향) 등을 제시했다.

앞서 회사는 지난 7월에는 올해 목표 영업이익 달성 시 기본급 1.2% 인상 등을 제시했다.

포스코노조 관계자는 "현재까지 노조 입장은 변함이 없다"며 "회사 측이 노조 요구를 100% 수용하지는 않더라도 조합원이 만족할 만한 정도는 갖고 와야 하는 것 아니냐"고 말했다.

포스코노조는 회사 측과 임금 협상에 난항을 겪다가 지난달에 2차에 걸쳐 부분파업을 벌였다.

1차 부분파업 48시간, 2차 부분파업 120시간 등 모두 기한을 정해 놓은 상태에서 진행했다.

노조 측이 밝힌 파업 참여 인원은 각각 1차 때 100여명, 2차 때 200여명으로 전체 직원 약 1만7000명 중 차지한 비중이 비교적 적었다.

그런 만큼 회사 측은 대체인력을 투입해 조업에는 차질이 없도록 했다.

하지만 노조가 3차 파업 때에는 기한을 정하지 않고 파업 규모도 계속 확대하기로 해 파업에 따른 영향은 더 커질 수 있는 상황이다.

회사 측은 노조가 쟁의행위에 들어가면 생산계획을 조정하고 비상조업체계를 가동해 고객사와 국내 수요산업에 영향이 없도록 생산 차질을 최소화하겠다고 밝혔다.

파업이 길어지면 철강 생산에 차질이 빚어져 선박, 자동차, 건축설비 생산에도 악영향이 생긴다.

노조 역시 파업에 따른 임금 손실이 발생할 수 있다.

노사가 합의를 끌어내지 못한 채 강대강 대치를 이어가면서 경북 포항 각계는 지역 경제에 미칠 악영향을 우려하고 있다.

나주영 포항상공회의소 회장은 "노조가 무기한 파업에 들어가면 지역 경제가 흔들릴 수 있는 만큼 타협을 통해 합의점을 찾기를 바란다"고 말했다.

포스코노조 관계자는 "현재 회사 측이 제시한 조건은 조합원이 만족할 만한 수준이 안 된다"며 "회사 측과 협상 가능성은 항상 열려 있다"고 밝혔다.

회사 관계자는 "노조의 결렬 선언에도 불구하고 대화를 지속해 임금교섭이 원만히 마무리될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.

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