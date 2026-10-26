소방청장 “부천 공장 화재 현장 지휘관 ‘진입’판단, 물음표 있는 게 사실”

최용철 소방청장은 26일 소방관이 순직한 부천 공장 화재 당시 현장 지휘관의 진입 판단에 대해 “많은 물음표가 있는 부분은 사실”이라고 밝혔다.

최 청장은 이날 국회 행정안전위원회 국정감사에서 더불어민주당 채현일 의원이 “폭발 위험이 확인됐고 내부에 사람이 없는 데도 굳이 (대원이) 투입됐다”고 지적하자 이같이 답했다.

최용철 소방청장이 26일 국회에서 열린 행정안전위원회 종합감사에서 질문을 듣고 있다. 뉴시스

최 청장은 다만 “공격 전술을 할 것인지 등 전략은 현장 지휘관이 판단하는 부분”이라고 부연했다. 이어 “아직 합동조사가 끝나지 않았고 전문적이고 객관적으로 조사하고 있다”며 “사전에 상황실로부터 위험물이 있다는 정보는 무전 녹취록을 통해 확인됐다”고 말했다.

그는 “철저하고 객관적으로 조사해서 문제가 있는 경우 그 부분에 대해서 충분한 쇄신 대책도 만들도록 하겠다”고 밝혔다.

채 의원은 경북 문경 화재로 소방관 2명이 순직한 뒤 대원의 생명과 안전을 보호하기 위해 재난현장 표준작전절차(SOP)가 개정됐지만 현장에서는 제대로 적용되지 않고 있다고 지적했다. 그는 “방어적 진압을 했을 때 사후 재산 피해에 대한 민원과 책임 추궁에 대한 두려움이 있는 것도 같다”며 민·형사상 면책 특례를 위한 법 개정이 필요하다고 제기했다.

앞서 소방청은 20일 사고 원인을 규명하기 위해 경기도소방재난본부 관계자, 국립소방연구원, 외부전문가, 소방노조 등이 참여하는 합동조사단을 가동했다. ‘안전관리조사반과’과 ‘현장대응조사반’ 2개 반으로 나눠 30일간 최초 상황 대응부터 화재 진압·구조 활동에 이르는 현장 대응 과정 전반을 살필 예정이다.

최근 공개된 ‘부천시 오정구 공장 화재 무전 녹취록’에 따르면, 화재 초기 지휘를 맡은 부천소방서 소속 간부는 화재 신고 접수 6분 만인 지난 16일 오전 8시44분쯤 “건물 3∼4층에서 구름(연기) 발생. 공격 전술로 현장에 임하겠다”고 말했다.

이에 현장 대원은 8시47분쯤 “발화 층은 3층”이라고 밝힌 데 이어 1분 뒤 “3층(은) 도장공장인데 내부에 인화물질이 있는 것으로 추정된다”고 알렸다.

그러나 지휘권을 넘겨받은 현장 지휘부는 이 보고가 있은 지 4분 만인 오전 8시 52분쯤 “전략은 공격 전략으로 화재 진압에 임하겠다”고 밝혔다.

화재는 지난 16일 오전 8시 38분쯤 부천시 오정구 내동 한 금속 사출 인쇄공장에서 발생해 2시간28분 만에 진화됐다. 이 불로 김진석 소방위가 사망하고 7명이 다쳤다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지