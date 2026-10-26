빌 게이츠 “AI 발전으로 20년 내 대혼란 올 것”

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 향후 20년이 인공지능(AI) 발전으로 인해 인류 역사상 가장 혼란스러운 시기가 될 것이라고 경고했다. 그는 AI와 인간형 로봇 휴머노이드가 육체·사무노동부터 발명까지 대체할 것으로 내다봤다.

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자. 연합뉴스

빌 게이츠(사진) 마이크로소프트(MS) 창업자가 향후 20년이 인공지능(AI) 발전으로 인해 인류 역사상 가장 혼란스러운 시기가 될 것이라고 경고했다. 그는 AI와 인간형 로봇 휴머노이드가 육체·사무노동부터 발명까지 대체할 것으로 내다봤다.

게이츠는 25일(현지시간) 영국 주간지 옵저버와의 인터뷰에서 AI의 발전을 두고 ‘진화적 사건’에 빗대며 “원숭이에서 인간으로 진화한 것처럼 지구상 생명체에 있어 단계가 바뀌는 변화”라고 강조했다. 이어 향후 20년 안에 “AI가 수학적 발견, 생물학 시뮬레이션, 공학 설계 등에서 인간보다 우월해질 것이다. 우리는 역사상 매우 극적인 지점에 있다”고 단언했다. 게이츠는 정보기술(IT)을 선도했던 자신조차 이미 AI에 뒤처졌다고 시인했다. AI가 노동 분야에서 인간의 거의 모든 역할을 대체할 것이라는 전망도 내놨다.

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