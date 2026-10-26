기후부 “AIDC 전력수요 과대 추계”… 현실성 반영해 3~4GW 제외 논의 중

김성환 기후에너지환경부 장관은 인공지능데이터센터(AIDC) 구축에 필요한 전력 수요가 과도하게 산정된 측면이 있다며 제12차 전력수급기본계획에 적정 수요만 반영하겠다고 밝혔다.



김 장관은 26일 국회 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 국민의힘 이종배 의원이 ‘정부가 3대 메가프로젝트 중 AIDC 전력 수요를 기존 계획보다 3~4기가와트(GW) 축소하려는 움직임을 보이고 있다’는 취지로 질문하자 이같이 답했다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 26일 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 기후에너지환경부, 기상청 등에 대한 국정감사 종합감사에 출석해 의원 질의에 답하고 있다. 뉴스1

김 장관은 정부와 기업이 추진하려는 AIDC의 전력 수요가 과대추계된 측면이 없지 않다고 인정했다.



그는 “AIDC를 12차 전기본에 어느 정도로 반영하는 것이 적절하냐에 대해선 논쟁이 있다”며 “처음 3대 메가프로젝트를 발표할 때 기업들의 수요를 저희가 최대한 반영하려고 했지만 막상 진행을 하다 보니 아직까지 수요가 구체적으로 확정된 곳이 생각보다 많지 않은 상황”이라고 설명했다. 그러면서 “막연한 수요를 12차 전기본에 다 넣기는 어렵고 적정하게 기업들이 가진 계획과 현실적인 수요 등을 감안할 것”이라며 “AIDC 전력 수요를 과대추계하거나 과소추계하는 일 없이 필요량만 반영하겠다”고 밝혔다.



앞서 지난 8월 제12차 전기본 수립 총괄위원회 수요전망소위원회는 2040년 AIDC 최대 전력 수요가 11.9GW(기가와트)에 달할 것이라는 전망을 내놨다.



소위는 보다 앞선 4월에는 2040년 AIDC 최대 전력 수요 전망치를 4.0GW로 제시한 바 있는데, 3대 메가프로젝트 수요가 새로 추가되면서 전망치를 7.9GW 추가로 늘렸다. 정부는 최근 이를 다시 검토하는 과정에 7.9GW 중 3~4GW를 12차 전기본에서 제외하는 방향으로 논의를 이어가고 있는 것으로 알려졌다.



한편 제12차 전기본에 반영할 ‘원전 비중’ 문제가 주요 쟁점으로 떠오르는 상황에 기후부는 ‘원전 전력구매계약(PPA)’을 허용하면 전기요금이 오를 수 있다는 입장을 분명히 했다. 원전 PPA는 원자력발전소에서 생산된 전기를 특정 기업이나 산업단지가 독점할 수 있도록 하는 제도다.



더불어민주당 박해철 의원실이 메가특구(초광역특구) 내 원전 PPA 허용에 대해 질의하자 기후부는 “원전 PPA 허용은 평균 전력 구입 단가를 상승시키고 소비자 요금 부담을 증가시키는 요인”이라고 답했다. 다만 그러면서도 메가특구에 폭넓은 PPA를 허용하는 방안에는 ‘반대’가 아닌 ‘신중한 접근’이라는 모호한 입장을 내놓았다

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