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강북 아파트도 ‘12억 클럽’… 7개월 새 1억 올랐다

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이현미 기자 engine@segye.com

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14개區 평균 매매가 12억194만원
전월 11억9366만원보다 0.69% ↑
노원·도봉 등 서울 외곽 상승 견인
강남구, 자치구 중 유일하게 하락

서울 강북권 아파트 평균 매매가격이 처음 12억원을 넘어섰다. 인기 지역으로 꼽히는 ‘한강 벨트’ 일부가 포함된 영향이 크지만 노원·도봉·성북구 등 상대적으로 집값이 저렴한 서울 외곽 지역의 상승세도 한몫했다.

26일 KB국민은행 KB부동산의 ‘10월 전국주택가격동향’에 따르면 서울 강북 14개구 아파트 평균 매매가격은 12억194만원으로 집계됐다. 지난달(11억9366만원)보다 0.69%(828만원) 오른 금액이다. 강북권 아파트 평균 매매가격이 12억원을 돌파한 것은 관련 통계를 발표하기 시작한 2008년 12월 이후 처음이다.

 

서울 남산에서 바라본 종로와 서대문구 일대 모습. 연합뉴스
서울 남산에서 바라본 종로와 서대문구 일대 모습. 연합뉴스

강북권에는 용산·성동·마포·노원구 등 한강 이북 14개 자치구가 포함된다. 이 지역 아파트 평균 매매가격은 올해 3월 11억1831만원으로 처음 11억원을 넘어선 뒤 꾸준히 상승했다. 6월 11억5609만원, 8월 11억8129만원에 이어 이달 12억원을 돌파했다. 7개월 새 8363만원(7.48%) 오른 것이다.

이달 10일 15억5000만원(27층)을 기록한 성북구 장위동 ‘래미안장위퍼스트하이’ 전용면적 84㎡는 올해 1월 같은 면적·층이 12억7500만원에 거래됐다. 9개월 새 2억7500만원 올랐다. 도봉구 창동 ‘동아청솔’ 전용 84㎡도 이달 8일 12억4000만원(18층)에 거래돼 지난 1월 거래가격(10억3000만원·19층)보다 2억1000만원 상승했다.

올해 서울 집값 상승은 외곽 지역이 주도하고 있다. 한국부동산원에 따르면 서울 자치구 중 올해 들어 매매가 누적 상승률이 가장 높은 지역은 성북구(16.10%)였고 서대문(13.67%), 강서구(12.89%), 구로구(12.74%), 노원구(12.57%), 동대문구(12.48%), 중랑구(11.12%), 강북구(11.10%), 도봉구(10.31%) 등의 순이었다.

이와 대조적으로 지난해 서울 집값 상승을 주도한 강남 3구는 올해 들어 조정 양상을 보이고 있다. 강남구의 누적상승률은 -1.26%로 서울 25개 자치구 중 유일하게 하락했고 송파구 상승률은 4.58%, 서초구는 0.49%에 그쳤다.

가격지수로도 강북권이 강남권보다 높은 상승률을 기록했다. 이달 강북 14개구 아파트 매매가격지수는 전달 대비 0.90% 올라 강남 11개구(0.35%)를 웃돌았다. 강북권 14개 자치구 모두 상승한 가운데 노원구가 1.52%로 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했다.

다만 강남권 아파트의 평균 매매가격은 전달보다 0.58% 오른 20억1961만원으로 여전히 더 높은 수준이다. 지난달 처음 20억원을 돌파한 데 이어 상승세를 이어간 것이다. 일부 조정이 이뤄지고 있다 해도 강남권 주요 아파트는 이미 전 고점 대비 30%가량 상승한 상태다.

서울 전체 아파트 평균 매매가격은 16억3546만원으로 전월 대비 0.66% 상승했다. 수도권 전체 아파트 평균 매매가격은 전월보다 0.79% 오른 8억9887만원으로, 9억원 돌파를 앞두고 있다.


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