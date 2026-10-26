장내 미생물 손상, ‘세균 소실’ 넘어 기능 저하까지 살핀다 [연구]

장내 미생물의 손상을 평가할 때 세균의 종류와 양뿐 아니라 남아 있는 세균의 기능 저하까지 함께 살펴야 한다는 새로운 연구 틀이 제시됐다.

장 속 유익균이 본래의 유익한 기능을 잃거나 오히려 해로운 특성을 갖게 되면 만성질환 원인이 될 수 있다는 새로운 개념이 국내 연구진에 의해 제시됐다. 게티이미지뱅크

장내 유익균이 충분히 존재하더라도 미생물의 기능에 문제가 생길 수 있다는 점에 주목한 것으로, 비만과 당뇨병 등 만성질환과 장내 미생물의 연관성을 이해하는 데 새로운 접근법이 될 것으로 기대된다.

26일 한국연구재단에 따르면 고려대 김희남 교수는 장내 미생물의 손상을 ‘세균의 소실’과 ‘잔존 세균의 기능적 저하’라는 두 가지 축으로 나눠 통합적으로 평가하는 개념적 틀을 제안했다.

장내 미생물의 손상은 비만과 당뇨병, 아토피 피부염 등 다양한 만성질환의 발생과 연관된 것으로 알려져 있다. 이에 따라 장내 미생물의 변화와 질병 사이의 관계를 밝히려는 연구가 이어지고 있다.

연구 이미지. 한국연구재단

기존 연구는 주로 장내에 어떤 세균이 얼마나 존재하는지에 초점을 맞췄다. 하지만 유익균이 충분히 존재하더라도 만성질환이 발생하는 사례가 있어 세균의 종류와 양만으로는 장내 미생물의 전반적인 손상 상태를 정확하게 평가하기 어렵다는 한계가 있었다.

김 교수는 이러한 한계를 보완하기 위해 장내 미생물의 소실뿐 아니라 살아남은 세균의 기능적 저하까지 함께 고려하는 접근법을 제시했다.

장내 미생물 손상 연구의 이론적 토대 중 하나인 마틴 블레이저 교수의 ‘사라지는 미생물 가설’이 세균의 소실에 주목했다면, 이번 연구는 여기에 ‘남아 있는 미생물의 기능적 저하’라는 축을 추가했다. 장내 미생물의 손상을 단순한 구성 변화가 아닌 기능적 특성까지 포함해 평가할 필요가 있다는 설명이다.

김 교수는 “이 새로운 접근법은 장내 미생물의 구성뿐만 아니라 개별 균주의 기능적 특성까지 분석해야 할 필요성을 강조한 것”이라며 “기존 분석으로는 포착하기 어려웠던 장내 미생물의 숨겨진 손상을 보다 정확하게 평가하고, 만성질환의 정밀 진단과 치료기술 개발에 기여할 것”이라고 말했다.

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