서부발전, ‘재생에너지 날’ 산업포장…지역상생 에너지전환 공로

한국서부발전이 태안권 해상풍력 개발과 지역상생형 에너지전환을 추진한 공로로 산업포장을 받았다고 26일 밝혔다.

서부발전에 따르면, 소동욱 풍력사업실장은 지난 23일 서울 강남 코엑스에서 열린 재생에너지의 날 기념식에서 산업포장을 받았다.

이정복 서부발전 사장(오른쪽)과 소 실장이 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 서부발전 제공

소 실장은 태안권 해상풍력 사업 개발과 기존 석탄화력발전소 인프라를 활용한 재생에너지 전환 기반 구축에 기여한 공로를 인정받았다. 서부발전은 현재 태안·서해·가의해상풍력을 연계해 충남 태안 일대에서 약 1.4기가와트(GW) 규모의 해상풍력 사업을 추진하고 있다. 지난 7월에는 글로벌 재생에너지 개발사인 뷔나에너지, 코펜하겐인프라스트럭처파트너스와 태안해상풍력 공동개발협약을 체결했다.

서부발전은 내년 태안해상풍력 착공과 2030년 준공을 목표로 후속 해상풍력 사업 참여를 확대할 예정이다. 2040년까지 해상풍력·태양광 등 재생에너지 발전설비 13.9GW를 확보한다는 계획이다.

이정복 서부발전 사장은 “이번 산업포장 수훈은 재생에너지 보급 확대와 지역 상생을 위한 노력을 인정받은 결과”라며 “기존 발전 인프라를 활용해 해상풍력 사업을 확대하고 에너지전환의 성과가 지역사회와 근로자에게 돌아갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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