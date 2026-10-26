기술로 안전 나눔… 경기도일자리재단, 자동차 무상점검 현장실습

경기도일자리재단 산하 경기도기술학교 학생들이 강의실에서 익힌 정비 기술을 바탕으로 지역사회 안전 나눔 봉사활동에 나섰다.

26일 재단에 따르면 경기도기술학교는 전날 화성시 스타필드마켓 동탄점 주차장에서 열린 ‘2026년 장애인 및 봉사자 자동차 무상안전점검 행사’에 스마트모빌리티학과 교육생들이 참여해 현장 실무 역량을 강화했다.

경기도기술학교 교육생들이 차량을 점검하고 있다. 경기도일자리재단 제공

이번 행사는 장애인과 국가유공자, 자원봉사자, 사회복지시설, 차상위계층 등을 대상으로 자동차 안전점검을 지원하기 위해 마련됐다. 행사에서 기술학교는 도민 맞춤형 교육과정인 ‘친환경차 정비 현장실무 및 멘토링’과 연계해 교육생들에게 실습 기회를 제공했다.

교육생들은 정비 전문가의 지도 아래 타이어, 차량 하부, 냉난방 장치 등 주요 장치와 각종 오일·소모품 상태를 점검하며 실무 감각을 다졌다.

학교 관계자는 “산업 현장과 밀착된 실무 중심 교육체계를 강화해 도민이 체감할 수 있는 공공직업교육을 지속해서 확대하겠다”고 밝혔다.

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