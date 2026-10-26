자녀 결혼 우리가 나선다…日 부모들 대리 맞선 열풍

일본에서 결혼할 생각이 없다는 미혼 남녀가 늘어나는 가운데, 자녀의 배우자를 찾기 위해 부모가 직접 맞선에 나서는 이른바 ‘대리 맞선’이 주목받고 있다.

일본 도쿄 시부야 스크램블 교차로. 교도=연합뉴스

자녀의 결혼과 노후를 걱정하는 부모들이 상대방의 부모를 만나 직업과 성격은 물론 결혼 후 생활 방식까지 살피는 모습이다.

26일 요미우리TV에 따르면 일본 어린이가정청의 조사에서 미혼 남녀의 35.1%가 ‘결혼할 생각이 없다’고 응답했다.

이런 분위기 속에서 부모들이 자녀를 대신해 배우자 찾기에 나서고 있다. 지난 8월 교토의 한 호텔에서 열린 대리 맞선 행사에서는 참여 부모의 약 80%가 60~70대였으며, 이들이 상대를 찾는 자녀의 90%는 30~40대였다.

행사에 참석한 부모들은 미리 배부된 프로필 책자를 살펴보며 상대 자녀의 직업과 성격, 자녀 계획 등을 확인했다. 이후 상대 부모와 직접 대화를 나누며 자녀의 배우자로 적합한지 꼼꼼히 살폈다.

결혼 후 생활 방식에 대한 대화도 오갔다. 20대 딸을 둔 50대 어머니가 30대 엔지니어 아들의 어머니에게 “딸이 직장 생활을 계속하고 싶어 한다”고 말하자, 상대 어머니는 “전혀 상관없다. 오히려 좋다”고 답했다. 배우자의 직업과 결혼 후 맞벌이 여부까지 사전에 확인하는 것이다.

부모 간 의견이 맞으면 서로 프로필과 사진을 교환하고, 이후 자녀와 상의해 실제 맞선을 진행할지 결정한다.

부모들이 직접 나서는 배경에는 자녀의 미래에 대한 현실적인 걱정과 기대가 있다. 자녀가 노후에 혼자 남지 않고 서로 의지하며 살기를 바라거나, 자녀가 독립해 가정을 꾸리고 손주를 낳기를 기대하는 마음이 대리 맞선 참여로 이어지고 있다.

데이팅 앱 등을 통한 만남에 부담을 느끼는 자녀들이 부모의 사전 검증을 거친 상대에게 안도감을 느끼고, 배우자 탐색 과정의 효율성을 중시하는 점도 한 요인으로 꼽힌다.

야마다 마사히로 주오대 가족사회학 교수는 “부모 입장에서는 자녀를 위해 무언가를 해준다는 만족감을 얻고 자녀 자랑을 할 기회도 된다”며 “자녀 역시 부모가 상대를 검증한 만큼 결혼 전 양가의 승낙 절차를 줄일 수 있다”고 분석했다.

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