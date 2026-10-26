삼성물산, 7381억원 규모 창원 용호1구역 재건축 수주

삼성물산 건설부문이 경남 창원 용호1구역 재건축 사업을 수주했다.

삼성물산은 지난 25일 열린 창원 용호1구역 재건축 조합 총회에서 시공사로 선정됐다고 26일 밝혔다. 단지명으로는 ‘래미안 클리에르(RAEMIAN CLIER)’를 제안했다.

래미안 클리에르 조감도. 삼성물산 건설부문 제공

이번 재건축을 통해 창원시 성산구 용호동 62번지 일대에 지하 3층∼지상 최고 46층, 8개 동, 총 1315가구 규모의 아파트와 근린생활시설이 들어선다. 공사비는 약 7381억원이다.

사업지는 용남초·반송중·창원중앙고 등 학교와 경남도청·창원시청 등 주요 행정기관이 인접해 있다. 백화점과 대형마트 등 생활편의시설도 가깝다. 단지 남측에는 용지호수공원이 위치해 있다.

삼성물산은 주거동의 방향과 간격을 조정해 용지호수 조망 가구를 기존 설계안의 584가구에서 955가구로 확대하는 방안을 제시했다. 조합원 전 가구는 남향으로 배치해 호수를 조망할 수 있도록 계획했다.

단지에는 약 6500평 규모의 중앙광장과 14개 테마정원, 약 2.4㎞ 길이의 산책로가 들어선다. 커뮤니티 시설에는 다목적 체육관과 그룹 스터디룸을 마련하고, 최고층인 46층에는 스카이 라운지와 게스트하우스를 조성할 계획이다.

가구 내부에는 2.5m 천장고와 3면 개방형 평면을 적용한다. 인공지능(AI) 기반 주차관리 시스템과 홈플랫폼 ‘홈닉’, 층간소음 저감 기술 등도 도입할 계획이다.

삼성물산 임철진 주택영업본부장은 “용호1구역의 뛰어난 입지와 자연환경을 고려한 차별화된 설계를 제안했다”며 “삼성물산의 설계·기술·품질 역량을 총결집해 최고의 랜드마크로 완성하겠다”고 말했다.

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