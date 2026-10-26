아모레퍼시픽, 재생에너지 산업발전 유공 대통령표창…5년 만에 RE100 달성

아모레퍼시픽이 재생에너지 전환과 조달시장 활성화에 기여한 공로로 대통령표창을 받았다.

아모레퍼시픽은 지난 23일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘2026 재생에너지의 날’ 기념식에서 재생에너지 산업발전 유공 정부포상 대통령표창을 수상했다고 26일 밝혔다. 총 4점의 대통령표창 가운데 단체 수상자는 아모레퍼시픽이 유일했다.

아모레퍼시픽은 2021년 국내 뷰티업계 최초로 글로벌 RE100에 가입한 뒤 재생전력 사용 비중을 2020년 5%에서 2025년 100%까지 끌어올렸다. 올해 6월에는 RE100 운영기관인 더 클라이밋 그룹으로부터 글로벌 사업장 전체의 재생에너지 전환 성과를 검증받아 국내 민간기업 최초로 글로벌 RE100 달성을 인정받았다.

재생에너지 조달 방식도 다변화했다. 태양광 자가발전을 비롯해 직접·간접 전력구매계약(PPA), 가상 전력구매계약(VPPA), 녹색프리미엄, 재생에너지 인증서 구매 등을 활용해 전 사업장의 전력을 재생에너지로 전환했다. 사업장 유휴공간에 태양광 설비를 확대해 전체 전기사용량의 약 10%를 자가발전으로 공급하고 있다.

특히 2022년 국내 최초로 직접 PPA와 VPPA를 체결했다. 계약 과정에서 축적한 정산·전력거래 경험을 정부·공공기관 등과 공유하고 장기 VPPA를 통해 발전사업자와 시장가격 변동 위험을 분담하는 등 재생에너지 조달시장 활성화에도 기여했다는 평가다.

권순철 아모레퍼시픽 안전환경 디비전 상무는 “RE100 달성을 새로운 출발점으로 삼아 재생에너지 공급 확대에 기여할 수 있는 조달 수단을 확대하고 협력사와 함께 공급망 전반의 탄소 감축에도 힘쓰겠다”고 말했다.

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