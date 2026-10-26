에버랜드 유튜브, 구독자 200만 돌파…여행·레저 업계 최초

에버랜드 공식 유튜브 채널이 여행·레저 업계 최초로 구독자 200만명을 돌파했다.

삼성물산 리조트부문은 에버랜드 유튜브 채널 구독자가 지난 19일 200만명을 넘어섰다고 26일 밝혔다. 2023년 7월 구독자 100만명에게 주어지는 골드 버튼을 받은 지 약 3년 3개월 만이다.

에버랜드는 2019년부터 유튜브를 활용한 디지털 소통을 본격화했다. 현재까지 약 3600개의 영상을 올렸으며 누적 조회수는 약 8억3000만뷰에 달한다. 최근에는 10·20대 고객과의 접점을 넓히기 위해 숏폼 콘텐츠도 강화하고 있다.

대표 콘텐츠는 판다 가족 영상이다. 푸바오를 시작으로 루이바오와 후이바오, 최근 태어난 슈바오까지 아기 판다의 탄생과 성장 과정, 주키퍼와 교감하는 모습 등을 담은 콘텐츠가 국내외 팬들의 관심을 끌었다. 아기 판다 이름을 짓는 댓글 공모나 신규 콘텐츠 사전 체험단 모집 등 구독자가 직접 참여하는 프로그램도 운영하고 있다.

K팝 아티스트와의 협업도 확대했다. 지난 여름 캐리비안 베이 워터 뮤직 풀파티 기간 아이브, 프로미스나인, 리센느 등의 공연 관련 영상을 공개했다. 최근에는 가을축제 블러드시티 메인 모델인 에이티즈 산이 ‘좀비돌’로 등장한 영상 시리즈가 유튜브와 인스타그램 등에서 누적 조회수 2000만뷰를 기록했다.

에버랜드는 축제 관람 포인트와 파크 내 먹거리, 신규 굿즈 등을 소개하는 방문객용 가이드 콘텐츠도 선보이고 있다.

구독자 200만명 돌파 기념 이벤트도 마련했다. 다음 달 1일까지 유튜브 이벤트 영상에 축하 댓글을 남긴 이용자 중 100명을 뽑아 에버랜드에서 사용할 수 있는 2만 솜포인트를 제공한다.

삼성물산 리조트부문은 에버랜드 채널 외에도 동물 특화 채널 ‘말하는동물원 뿌빠TV’와 임직원 크리에이터 채널 ‘티타남’ 등을 운영하고 있다.

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