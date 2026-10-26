건설공제조합, 실손24 연계 서비스 도입…의료비 청구 간소화

건설공제조합이 실손보험 청구 전산화 시스템인 ‘실손24’와 연계해 별도 서류 제출 없이 실손의료비 공제금을 청구할 수 있는 서비스를 시작한다.

건설공제조합은 26일 단체상해공제 실손담보에 가입한 조합원사 임직원을 대상으로 실손24 연계 서비스를 시행한다고 밝혔다. 이용자는 실손24 애플리케이션(앱)이나 홈페이지에서 진료받은 의료기관을 선택해 공제금을 청구하면 된다.

건설공제조합. 연합뉴스

실손24는 진료비 영수증과 세부내역서 등 증빙서류를 전송대행기관인 보험개발원을 거쳐 보험사나 공제 기관에 전자적으로 전송하는 시스템이다. 가입자가 관련 서류를 직접 발급받아 제출해야 하는 번거로움을 줄이기 위해 도입됐다. 2024년 10월 병원급 의료기관을 시작으로 지난해 10월 의원급 의료기관과 약국까지 적용 대상이 확대됐다.

건설공제조합은 지난해 11월 27일 시행된 개정 건설산업기본법에 따라 실손의료공제금 청구 서류의 전자적 전송이 의무화되면서 보험개발원과 시스템 구축·운영을 위한 위수탁 계약을 체결하고 연계 작업을 진행해 왔다.

조합 관계자는 “이번 서비스 도입으로 가입자의 청구 편의성이 높아지고 연간 1만6000여건에 달하는 실손의료비 보상업무의 처리 기간도 단축될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지