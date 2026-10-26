재이용 의향 100%…안동시, ‘아픈아이 병원 동행’ 이용자 40% 증가

안동시가 운영하는 ‘아픈아이 병원진료 동행서비스’ 이용자가 꾸준히 증가하며 맞벌이 가정 등의 양육 부담을 덜어주는 돌봄서비스로 자리를 잡고 있다.

운영 3년 차를 맞은 올해 1월부터 9월까지 203명이 이용해 지난해 같은 기간 145명보다 이용객이 40%(58명) 증가했다. 수요가 급증한 이유는 갑작스러운 아이의 질환으로 난감해하던 맞벌이 부부와 다자녀 가정 등 돌봄 사각지대에 놓인 부모들의 호응을 얻었기 때문으로 풀이된다.

26일 시에 따르면 아픈아이 병원진료 동행서비스는 4세부터 초등학생까지의 아동이 아플 때 맞벌이나 생업 등으로 병원에 함께 가기 어려운 보호자를 대신해 전문 돌봄사가 진료를 지원하는 사업이다.

2인1조로 구성된 돌봄사가 아동과 함께 안동의 병원을 방문해 진료와 약 처방, 귀가까지 동행한다. 특히 진료 중 발생할 수 있는 아이의 불안감을 최소화하고 정서적 안정을 돕는다. 진료 후에는 아이의 건강 상태와 의사 소견, 약 복용 방법 등을 보호자에게 문자로 안내해 안심하고 서비스를 이용할 수 있도록 돕는다.

서비스는 평일 하루 세 차례로 나눠 운영한다. 보호자가 원하는 시간대를 선택해 신청할 수 있다. 신청은 경북도 모바일 앱 모이소를 통해 가능하다. 서비스 이용료는 무료이다. 진료비와 약제비만 보호자가 부담하면 된다.

서비스 이용자의 반응 또한 뜨겁다. 올해 상반기 실시한 만족도 조사에서 25점 만점에 25점을 기록했다. 재이용 의향을 묻는 질문에도 응답자 전원이 다시 이용하겠다고 답했다.

권기창 시장은 “아이가 아플 때 보호자가 직접 병원에 데려가기 어려운 가정에 이번 서비스가 실질적인 도움이 되고 있다”며 “앞으로도 아이들의 건강을 지키고 부모의 양육 부담을 덜 수 있는 돌봄 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

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