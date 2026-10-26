IPARK현대산업개발, 군포 금정역세권1구역 재개발 수주… 4482억원 규모

IPARK현대산업개발이 4482억원 규모의 경기 군포시 금정역세권1구역 재개발정비사업 시공권을 확보했다.

IPARK현대산업개발은 지난 24일 군포시 한세대학교 대강당에서 열린 금정역세권1구역 재개발정비사업 시공사 선정총회에서 참석 조합원 381명 중 333명(87.4%)의 찬성을 얻어 시공사로 선정됐다고 26일 밝혔다.

금정역세권1구역 조감도. IPARK현대산업개발 제공

이번 사업은 군포시 금정동 727번지 일대에 지하 4층~지상 최고 35층, 10개 동, 총 1137가구 규모의 아파트와 부대복리시설을 조성하는 사업이다. 전용면적은 39~135㎡이며, 연면적은 20만7521㎡다.

IPARK현대산업개발은 전 가구에서 수리산을 조망할 수 있도록 특화 설계를 적용하고, 테마정원과 약 1.4㎞ 길이의 단지 산책로, 스카이 커뮤니티 등을 조성할 계획이다.

사업지는 지하철 1·4호선 환승역인 금정역과 인접해 있다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 추진과 금정역 일대 환승체계 개선에 따른 교통 여건 개선도 기대된다. 주변에는 AK플라자와 이마트 등 쇼핑시설과 의료·교육시설이 자리 잡고 있다.

이번 수주로 IPARK현대산업개발의 올해 도시정비사업 누적 수주액은 2조2148억원을 기록했다. 앞서 지난 7월 성남 태평3구역 공공참여 재개발정비사업(5852억원)을 비롯해 의정부 장암2구역(9002억원), 부산 연산13구역(2812억원) 등을 수주했다. IPARK현대산업개발은 앞으로 목동11단지와 광명 하안주공 6·7단지 재건축, 고양 능곡3구역·방화2구역 재개발 등 중심으로 수주 활동을 이어갈 방침이다.

IPARK현대산업개발 관계자는 “차별화된 설계와 우수한 시공 역량을 바탕으로 금정역세권1구역을 군포시의 새로운 랜드마크로 조성하겠다”며 “브랜드 경쟁력을 바탕으로 도시정비사업 수주를 확대하고 사업 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

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