30대 여성에 뚫린 GOP… 철원 민통선 넘어 철책도 절단

군이 강원 철원군 지역에서 민간인출입통제선(민통선)을 넘어와 최전방 일반전초(GOP) 철책을 훼손한 30대 여성을 붙잡았다.

합참은 26일 “군은 전날(25일) 강원도 철원군 GOP 이남 민통선 이북지역에서 군 경계시설물에 무단 접근한 미상 인원의 신병을 확보해 관계기관과 정확한 경위에 대해 조사 중”이라고 밝혔다.

철책(기사와 직접적 관련 없는 사진). 연합뉴스

군 당국에 따르면 해당 인원은 지난 24일 오후 철원 지역 민통선 이북으로 무단 진입했다. 이후 계속 북상해 전날 오전에는 GOP 철책까지 접근해 광망(철조망 센서)을 절단했다.

관계기관이 합동조사 결과 현재까지 대공혐의점은 없는 것으로 알려졌다.

이번 사건은 이날 국회에서 열린 국방위원회 국방부 종합국정감사에서도 논란이 됐다.

국민의힘 성일종 의원은 “30대 158㎝밖에 안 되는 여성한테 우리 GOP가 뚫린 거 잘 알고 계시냐”고 물었고, 강신철 국방부 장관은 “민통선을 통과해서 들어온 것”이라고 답했다.

강 장관은 “GOP에 있는 광망을 절단한 것을 아느냐”는 성 의원 질의에 “보고받았다”고 말했다.

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