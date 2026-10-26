전주국제그림책도서전 6만명 방문… 세계 그림책 교류 무대 넓혔다

국내외 그림책 작가들의 원화와 시민 창작 작품을 선보인 제5회 전주국제그림책도서전이 6만여 명의 방문객을 끌어모으며 막을 내렸다. 올해는 처음으로 국비를 확보해 행사 규모를 키운 데 이어 작가와 출판사, 전문가가 교류하고 저작권 수출입을 논의하는 장을 마련해 국제 그림책 플랫폼으로서의 가능성을 확인했다.

전주시는 지난 2일부터 25일까지 24일간 한국소리문화의전당 전시장 일원에서 ‘기억을 그리다’를 주제로 열린 이번 도서전이 시민과 창작자, 국내외 출판 관계자들의 호응 속에 마무리됐다고 26일 밝혔다.

제5회 전주국제그림책도서전 체험 행사에서 어린이 등 가족 단위 방문객들이 만들기 체험을 하고 있다. 전주시 제공

전시에서는 대만 그림책 작가 지미 리아오의 ‘별이 빛나는 밤’, ‘인생이라는 이름의 영화관’, ‘왼쪽으로 가는 여자, 오른쪽으로 가는 남자’ 원화와 한국 작가 김동성의 ‘꽃에 미친 김군’, ‘엄마 마중’, ‘그 오월의 딸기’, ‘고향의 봄’ 원화 및 아트 프린트가 공개됐다. 류쉬궁과 린샤오베이, 우루이저, 잔디어 등 대만 작가들의 작품도 소개됐다.

그림책 활동가 양성 과정을 수료한 지역 활동가들은 작품 해설과 그림책 읽어주기를 진행해 관람객의 이해를 도왔다. 전주 그림책 작가 양성 과정을 통해 배출된 시민 작가들의 원화와 더미북 전시도 마련돼 지역 창작자들이 직접 작품을 선보이는 기회가 됐다.

세계 신간 그림책을 소개하는 행사와 전주·대만의 음식과 식탁을 소재로 한 드로잉 체험 전시 ‘맛있는 전주, 맛있는 대만’도 관람객의 관심을 끌었다. 출판산업 활성화와 신진 작가 발굴을 위한 전문 프로그램도 운영됐다.

국내외 그림책 작가들의 원화와 시민 창작 작품을 선보인 제5회 전주국제그림책도서전 북마켓이 방문객들로 북적이고 있다. 전주시 제공

전주시 관계자는 “도서전이 시민들에게는 문화적 감동을, 창작자들에게는 세계로 나아가는 기회의 장이 됐다”며 “앞으로도 전주를 대표하는 국제 그림책 플랫폼으로 발전시킬 것”이라고 말했다.

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