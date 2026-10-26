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전남광주, 여객선 야간운항비 지원…2027년 상반기 시행

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전남광주=김선덕 기자 sdkim@segye.com

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시의회, ‘섬지역 여객선 운임·야간운항 지원 조례’ 본회의 의결
특별시·지자체 예산 매칭…현재 4개인 야간 항로 확대 추진

전남광주통합특별시의회가 섬 지역 주민의 이동권 보장과 의료·문화 접근성 확대를 위해 여객선 야간운항비 일부를 지원하는 제도적 근거를 마련했다.

 

전남광주시는 조인호(완도군 제2선거구) 의원이 대표 발의한 ‘섬지역 여객선 운임 및 야간 운항 지원 조례안’이 시의회 본회의를 통과했다고 26일 밝혔다.

전남광주통합특별시청 무안청사 전경. 전남광주시 제공
전남광주통합특별시청 무안청사 전경. 전남광주시 제공

이번 조례는 섬지역 여객선 이용자의 운임 부담을 완화하고, 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지 운항하는 여객선사에 재정 지원을 제공할 수 있도록 규정했다. 지원 체계는 특별시장 및 군수·구청장이 여객선사와 협약을 체결하는 방식으로 운영된다.

 

전남광주시는 섬을 보유한 13개 시·군·구를 대상으로 야간운항 수요조사를 실시한 뒤 각 지자체와 예산 매칭 비율을 협의할 계획이다. 현재 기초지자체는 야간운항 예산의 40%를 전남광주시가 부담해 줄 것을 요청하고 있으며, 특별시는 30% 지원안을 검토하고 있어 추후 협의 과정이 진행될 예정이다. 예산 책정이 완료되면 2027년 상반기부터 본격적인 지원이 시작된다.

 

현재 전남광주 관내 섬은 유인도 283개와 무인도 1732개 등 총 2015개로, 전국 섬(3388개)의 59.5%를 차지한다. 섬을 보유한 지자체는 목포·여수·광양·고흥·보성·장흥·강진·해남·무안·영광·완도·진도·신안 등 13곳이다. 총 15만5114명의 주민이 거주하며 연간 381만1000여명의 방문객이 찾고 있다.

 

그러나 현재 야간운항이 이뤄지는 구간은 완도(당목~일정, 화흥포~소안), 여수(돌산~남면), 신안(남강~가산) 등 3개 지자체 4개 항로에 불과하다. 이에 따라 완도군이 연간 14억3900만원, 여수시가 7억원, 신안군이 3억1500만원의 유류비와 인건비를 여객선사에 지원해 왔다.

 

조인호 의원은 “대부분의 연안 여객선이 야간에 운항하지 않아 섬 주민의 응급환자 이송과 일상 이동에 제약이 있었다”며 “특별시 차원의 재정 지원으로 항로가 늘어나면 섬 주민의 생활 환경이 크게 개선될 것”이라고 밝혔다.

 

전남광주특별시 관계자는 “야간운항 지원으로 섬 접근성이 높아지면 주민 편의 증진은 물론 관광객 유치에도 기여할 것으로 기대한다”며 “수요조사를 거쳐 내년 상반기 지원 착수를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.


전남광주=김선덕 기자 sdkim@segye.com 기자페이지 바로가기

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