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이기인 “경기남부 출마해달라” 천하람 “옮길 의향 없다”…개혁신당 비대위 공개 충돌

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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개혁신당 이기인 비상대책위원장과 천하람 원내대표가 26일 ‘경기 남부 거점 전략’을 놓고 재차 공개적으로 충돌했다. 이 위원장이 “마지막 공개 요청”이라며 당의 생존을 위해 경기 남부 출마에 동참해달라고 요청했지만, 천 원내대표는 즉각 “지역구를 옮길 의향은 없다”며 거부했다.

개혁신당 이기인 비상대책위원장이 26일 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 천하람 원내대표. 뉴시스
개혁신당 이기인 비상대책위원장이 26일 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 천하람 원내대표. 뉴시스

이 위원장은 이날 국회에서 열린 비대위 회의에서 천 원내대표를 향해 “경기 남부 거점 전략에 함께해달라는 마지막 공개 요청을 드리고자 한다”며 “살아도 같이 살고, 죽어도 같이 죽자”고 말했다.

 

이 위원장은 천 원내대표가 2024년 총선을 앞두고 순천 출마를 접고 비례대표로 나선 일을 거론하며 “국회로 들어갈 때 따랐던 당의 전략이, 당의 생존을 위해 책임을 나누자는 순간에는 강압으로 받아들여진다면 선뜻 납득하기 어렵다”고 지적했다.

 

천 원내대표가 과거 지도부와 핵심 당직을 맡았던 당 구성원들의 수도권·호남 등 험지 출마를 주장했던 점도 짚었다. 이 위원장은 “그때 우리가 다른 사람들에게 요구했던 책임을, 이제 우리 자신에게도 적용하자는 것”이라며 “남에게 쇄신을 요구했던 우리가 정작 자신의 거취를 논의할 때는 어떤 책임을 나눌 수 있는지, 적어도 함께 답해야 하지 않겠느냐”고 했다.

 

그는 “천 의원을 몰아세워 굴복시키는 것으로 당이 살아날 수 있다고 생각하지 않는다”며 “이번 주에는 논의에 마침표를 찍고 함께 다음 준비를 시작할 수 있길 바란다”고 덧붙였다. 

 

그러나 뒤이어 발언한 천 원내대표는 “단호하게 말씀드리는 게 송구스럽다”면서도 “경기 남부로 지역구를 옮길 의향은 없다”고 선을 그었다. 

 

천 원내대표는 “어려운 때일수록 원칙을 지키고, 국민과의 신뢰를 유지하는 것이 필요하다”며 “여러 차례 국민과 순천시민께 약속드렸던 것처럼 순천에서 저의 역할을 충실히 하는 것이 필요하다”고 덧붙였다. 

 

이 위원장은 회의 후 기자들과 만나 “이렇게 길어지면 저희도, 당원들도 피로해진다”며 “이번 주 목요일에 종합적으로 발표하겠다”고 밝혔다.

 

천 원내대표가 순천 출마 입장을 유지할 경우 대응을 묻는 질문에는 “경기남부에 동의하지 않고 본인의 서사만 고집한다면, 정치적 부담은 본인이 떠안는 것”이라고 압박했다. 절충 가능성에 대해서는 “절충점이 있다면 천 원내대표에게 오히려 듣고 싶다”고 말했다.


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