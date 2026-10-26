LG유플러스, 첫 화면에 날씨·뉴스…‘U+tv 오늘일상’

LG유플러스가 IPTV 첫 화면을 날씨와 뉴스, 금융·지역정보 등 일상 정보를 한눈에 확인할 수 있게 개편한다.

LG유플러스는 별도 애플리케이션(앱) 설치나 가입·로그인 없이 생활정보를 확인할 수 있는 ‘U+tv 오늘일상’을 출시한다고 26일 밝혔다. 기존 홈 화면이 영화·드라마·예능 등 콘텐츠 탐색에 초점을 맞췄다면 새 화면은 실시간 방송과 생활정보를 함께 제공한다.

고객이 ‘U+tv 오늘일상’ 서비스를 이용하는 모습을 AI로 생성한 이미지. LG유플러스 제공

첫 화면에서는 현재 기온과 시간대별·일별 예보, 미세먼지 등 날씨 정보와 주요 뉴스, 코스피·코스닥 지수, 지역 축제 및 교통통제 정보 등을 확인할 수 있다. 유튜브 추천 콘텐츠와 와이파이 정보, U+멤버십 혜택도 제공한다.

구글 포토와 연동해 가족사진 등을 TV로 볼 수 있는 ‘홈갤러리’ 기능도 추가했다. TV를 시청하지 않을 때는 명화와 현대미술, 달력 등을 대기화면으로 설정할 수 있다.

이번 개편은 시청자들의 TV 이용행태가 콘텐츠 소비를 넘어 일상 영역으로 넓어진 데 따라 마련됐다. LG유플러스가 IPTV·케이블TV 이용자 450명을 조사한 결과 응답자의 80%가 콘텐츠 시청 외 용도로 TV를 사용한 경험이 있는 것으로 나타났다.

‘U+tv 오늘일상’은 UHD3 이상 셋톱박스에 차례로 적용된다. 기존 첫 화면을 원하는 이용자는 설정에서 변경할 수 있다.

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