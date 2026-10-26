SKT, ‘AI 거버넌스 리포트’ 발간…AI 트러스트 경영 강화

SK텔레콤이 인공지능(AI) 거버넌스 원칙과 책임체계, 실행 방안을 담은 ‘AI 거버넌스 리포트’를 발간했다고 26일 밝혔다.

SK텔레콤은 이번 보고서에 AI 서비스와 사내 업무에 적용해 온 AI 거버넌스 체계·주요 성과를 담았다. 업무를 대신 수행하는 AI 에이전트 관리 가이드라인도 제시했다.

SK텔레콤 직원들이 ‘AI 거버넌스 리포트’를 소개하고 있다. SK텔레콤 제공

회사는 고객 서비스 기획 단계부터 개인정보 보호를 고려하는 ‘프라이버시 바이디자인’ 원칙을 적용하고, AI 서비스 생애주기 전반에서 발생할 수 있는 위험을 점검·관리하고 있다. 사내 AI 에이전트도 개발·테스트·운영 전 과정에 관리 기준을 적용하고 있다.

AI 거버넌스 관련 국제 인증도 확대했다. 2024년 대고객 AI 서비스에 대해 AI 경영시스템 국제표준 ISO/IEC 42001 인증을 받은 데 이어 이달에는 사내 AI 에이전트 관리체계까지 인증 범위를 넓혔다.

차호범 SK텔레콤 개인정보보호책임자(CPO)는 “AI 에이전트 시대에 AI 거버넌스의 중요성이 커지고 있다”며 “변화하는 AI 환경에 선제적으로 대응하고 AI 트러스트 경영을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지