천하람 "경기남부 출마 의향 없어"…개혁신당 비대위 공개충돌

(서울=연합뉴스) 배재만 기자 = 개혁신당 이기인 비상대책위원장이 26일 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 천하람 원내대표의 지역구 출마 문제와 관련, 경기 남부 거점 전략에 함께해 달라고 공개 요청하고 있다. 천 원내대표는 순천 지역구 유지를 고수했다. 2026.10.26 scoop@yna.co.kr

개혁신당 이기인 비상대책위원장과 천하람 원내대표가 2028년 총선 경기 남부 지역 출마 문제를 두고 공개 충돌했다.



이 위원장은 26일 비상대책위원회의에서 천 원내대표에게 "경기 남부 거점 전략에 함께 해달라는 마지막 공개 요청을 드린다"며 "개혁신당에는 천하람이 필요하고, 천 의원이 빠진 개혁신당의 미래를 그리고 싶지 않다. 살아도 같이 살고 죽어도 같이 죽자"고 호소했다.



그러면서 "지금 우리가 답해야 할 질문은 각자의 도전을 어떻게 당 전체의 생존과 성장으로 연결할 것이냐는 것"이라며 "이준석 의원이 뛰고 있는 곳에서 결단해 준 이주영 의원과 저까지 힘을 보태 흩어져서는 만들기 어려운 기회를 함께 만들어보자는 것"이라고 강조했다.



이 위원장은 "(천 원내대표가) 2024년 총선을 앞두고 순천 출마를 접고 비례대표로 나서면서 당의 전략적인 부름에 응하겠다고 말했던 인터뷰를 기억한다"며 "국회로 들어갈 때 따랐던 당의 전략이 당의 생존을 위해 다른 책임을 나누자는 순간에는 강압으로 받아들여진다면 선뜻 납득하기 어렵다"고 말했다.



그러면서 "우리가 '천아용인'이라는 이름으로 함께 뛰던 때 당의 변화를 말하는 사람이 먼저 자기 자리를 내려놓아야 한다는 원칙에 동의했었다"며 "저 역시 제 정치적 선택지를 내려놓고 큰 정당의 영입 제안도, 민주당 모 인사의 청와대 합류 제안도 거절했다"고 털어놨다.



반면 천 원내대표는 이 위원장의 이 같은 요청에 전남 순천갑 출마를 고수하겠다는 의사를 분명히 했다.



천 원내대표는 "단호하게 말씀드리는 것이 송구스럽기도 하지만 결론적으로 기존과 같이 순천갑 당협위원장 맡기를 희망하고, 순천에서의 총선 당선을 위해 최선을 다하고자 한다"고 강조했다.



그러면서 "경기 남부로 지역구를 옮길 의향은 없다"며 "어려운 때일수록 원칙을 지키고 국민과의 신뢰를 유지하는 것이 필요하다"고 덧붙였다.



그는 "순천에서 저의 역할을 충실히 하는 것이 저는 물론이고 우리 당에도 필요하다고 생각한다"며 "조직강화특별위원회 심사 과정에서도 순천 지역구 유지 필요성을 말씀드리겠다"고 말했다.



다만, 이 위원장은 회의 종료 후 취재진을 만나 "이번 주까지 한 번 더 논의해보는 것으로 임시 결론을 내렸다"며 "다시 한번 종합적으로 논의 후 이번 주 목요일에 발표하도록 하겠다"고 밝혔다.



그러나 천 원내대표는 '절충안이 있냐'는 취재진의 질문에 "제가 분신술을 쓸 수 있다면 그렇게 하겠지만 몸을 두 개로 쪼갤 수 있는 문제는 아니다"라며 "조직강화특별위원회나 비대위 심사 과정이 있기 때문에 조강특위, 지도부와 논의할 것"이라고 선을 그었다.

<연합>

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