브라질 대선 ‘초박빙’ 룰라 당선… 중남미 ‘블루타이드’에 제동

브라질 좌파의 상징인 루이스 이나시우 룰라 다시우바(81) 현 대통령이 25일(현지시간) 치러진 브라질 대선 결선투표에서 플라비우 보우소나루 상원의원을 박빙차로 꺾고 통산 4선에 성공했다.

브라질 고등선거재판소에 따르면 개표율 99.76%를 기록 중인 상황에서 룰라 대통령은 51.76%의 득표율을 기록해 당선을 확정 지었다. 보우소나루 후보는 48.24%의 득표율을 기록해 석패했다.

루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 현 대통령이 25일(현지시간) 치러진 대선 결선투표에서 승리해 통산 4선에 성공했다. 신화연합뉴스

이번 대선 당선으로 룰라 대통령은 2003년 첫 집권 이후 통산 4번째 대권을 거머쥐며 브라질 현대 정치사상 최초의 4선 대통령이라는 대기록을 세웠다. 또한 룰라 대통령은 브라질 대선 1차 투표에서 지고도, 결선투표에서 승리한 사상 최초의 대통령이 됐다. 룰라 대통령은 1989년 첫 대선 출마 이후 통산 7차례 대권 도전에서 4승 3패(4차례 당선, 3차례 낙선)를 기록했다.

반면 부친 자이르 보우소나루 전 대통령에 이어 브라질 첫 ‘부자(父子) 대통령’을 노렸던 플라비우 보우소나루 후보는 막판 역전을 허용하며 박빙 차 낙선했다. 특히 보우소나루 후보는 1차 투표에서 간발 차 승리했지만, 결선에서는 뒤집힌 결과를 받았다.

아울러 도널드 트럼프 미국 대통령 집권 후 중남미 대륙을 휩쓸고 있는 ‘블루타이드’(우파 집권 물결)에도 제동이 걸리게 됐다. 트럼프 2기가 출범한 2025년 1년 이후 중남미 대선에서 줄곧 우파가 승리했지만, 이번에 처음으로 중남미 최대 국가인 브라질에서 좌파 진영이 승리했다.

사진=로이터연합뉴스

이번 브라질 대선 결선투표에선 개표 초반 룰라 대통령이 앞서다가 개표율 13.98%가 지나면서 보우소나루가 역전했다. 두 후보는 1%포인트가 넘는 격차를 보이면서 승부가 굳어지는 듯 했지만, 개표율 48% 무렵 룰라 대통령이 재역전에 성공했다.

룰라 대통령은 4선 대통령이라는 전무후무의 기록을 세웠지만, 이전보다 좌파와 우파로 뚜렷하게 양극화 된 브라질 사회를 봉합해야 한다는 커다란 숙제를 안게 됐다.

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