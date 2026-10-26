이준석, 韓 겨냥 "민주당 주장에 부화뇌동…안에 수류탄 까넣어"

(대구=연합뉴스) 윤관식 기자 = 개혁신당 이준석 의원이 16일 한국은행 대구경북본부본부에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 동북·동남지방데이터청, 부산·대구지방국세청, 부산·대구본부세관, 한국은행 부산·경남·울산·대구경북·포항본부에 대한 국정감사에서 질의하고 있다. 2026.10.16 psik@yna.co.kr

개혁신당 이준석 의원은 26일 윤석열 정부를 뒤흔들었던 '명태균 게이트'와 관련, "여기에 부화뇌동해 홍준표, 이준석, 오세훈, 윤석열을 같이 때리고 싶은 사람이 하나 있었다"고 말했다.



이 의원은 이날 CBS라디오에 출연해 오세훈 서울시장이 '명태균 여론조사비 대납 의혹' 항소심에서 무죄를 선고받은 것을 거론하며 이같이 언급했다.



이를 두고 정치권에서는 무소속 한동훈 의원을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔다.



이 의원은 "그 당시 대단한 범여권 스캔들로 해가지고 홍준표, 이준석, 오세훈, 윤석열까지 다 잡아넣자고 자기들이(더불어민주당) 일 벌여놓지 않았나. 민중기특검이 100억원 이상 되는 돈을 쓰고 지금 이 결과가 무엇이냐"라고 지적했다.



이어 "그 당시 오히려 민주당의 주장에 부합해 방송 나와서 계속 주구장창 떠들던 세력이 있었다"라며 "민주당은 두 손 들고 서 있어야 하고, 적어도 여기에 부화뇌동해 본인의 정략적 목표를 위해 안에다 수류탄 까 넣은 사람은 한 손 정도는 들고 서 있어야죠"라고 거듭 주장했다.



'한 의원이 생각난다'는 진행자의 반응에는 즉답을 피하면서도 "법비(法匪)들의 정치가 좀 사라졌으면 좋겠다"면서 "청취자분들이 생각나는 이름이 있으면 아마 그 사람일 것"이라고 했다.



오 시장이 사법 리스크 해소를 통해 대권주자로서 위상이 확고해진 것이냐는 질문에는 "오 시장님 성격이 무난하고 또 시장하실 때 시정에 열심이시고 이런 거잖아요. 그래서 아마 또 정치적인 면에서는 좀 사라지실 것"이라고 전망했다.



유승민 전 의원이 연일 오세훈·한동훈·이준석 등 보수 주자들의 대통합론을 띄우는 것을 두고는 "동의 못 하겠다"라면서 "유 대표는 사람 중심의 뭉침보다는 가치 중심의 뭉침을 좋아하시는 분이라서, 저랑 했던 대화는 약간 그 맥락은 아니다"라고 선을 그었다.



'오 시장이 개혁보수를 위해 이준석·한동훈이 다 필요하다고 하면 못하겠다고 할 것이냐'는 물음에는 "맨날 뒤에서 공작하는 사람이 있으면 안 된다"고 답했다.

<연합>

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