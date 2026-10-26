빌 게이츠 “AI 발전으로 인류 역사상 가장 혼란스러운 20년 올 것”

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동 창업자가 인공지능(AI)의 발전을 인류 진화에 버금가는 변화로 규정하며, 향후 20년이 인류 역사상 가장 혼란스러운 시기가 될 수 있다고 경고했다.

빌 게이츠 마이크로소프트 공동창업자. AP연합뉴스

AI가 수학·공학 설계 등 지적 영역을 넘어 육체노동과 사무직까지 대체할 가능성이 커지면서, 인간의 역할과 노동의 의미를 재정립해야 한다는 주장이다.

게이츠는 25일(현지시간) 영국 일간 가디언의 자매지 옵저버와의 인터뷰에서 AI를 ‘진화적 사건’이라고 표현했다. 원숭이에서 인간으로 진화한 것처럼 지구 생명체의 단계가 바뀌는 수준의 변화가 일어나고 있다는 설명이다.

그는 가장 지능적인 존재가 누구인지에 대한 기준 자체가 달라지고 있다며, 인간이 더는 지구상에서 가장 지능적인 존재라는 전제가 유지되지 않을 수 있다고 내다봤다.

AI가 전문가들의 역할을 바꿀 것이라는 전망도 내놨다. 향후 약 5년간은 AI 발전으로 수학자들이 전성기를 누릴 수 있지만, 앞으로 20년 안에는 수학과 생물학, 공학 설계 등 여러 분야에서 AI가 인간의 능력을 넘어설 것이라고 전망했다.

자신이 오랫동안 전문성을 쌓아온 코딩 분야도 예외가 아니라고 했다. 게이츠는 지난해 말 13세 때부터 몰두해온 코딩 능력이 사실상 쓸모없어졌다는 사실을 깨달았다며, 인간이 더는 세계 최고 수준의 코딩 기술자가 되기 어려운 시대가 오고 있다고 말했다.

AI의 영향은 지식노동에 그치지 않을 것으로 봤다. 게이츠는 휴머노이드 로봇이 육체노동과 사무직 업무는 물론 발명과 설계 같은 활동까지 대체할 수 있다고 전망했다.

그는 이날 팟캐스트 ‘디코더’에 출연해서도 AI가 풍요로운 사회를 만드는 데 기여하겠지만, 그 과정에서 향후 20년간 인류가 극심한 혼란을 겪을 수 있다고 말했다. 기술 발전의 혜택을 누리는 집단과 그렇지 못한 집단 사이에 격차가 벌어질 수 있다는 우려다.

게이츠는 대부분의 재화와 서비스를 생산하는 데 인간의 노동이 필요하지 않은 상황이 올 수 있다고 경고했다. AI가 생산성을 높이고 풍요를 가져오더라도 일자리와 소득, 사회적 역할을 둘러싼 문제가 뒤따를 수 있다는 것이다.

그러면서도 모든 활동을 기계에 맡길 필요는 없다고 강조했다. AI가 더 뛰어난 성과를 내더라도 예술과 스포츠, 요리, 보육 등은 인간 고유의 영역으로 남겨둘 수 있다며, 기술 발전에 따른 사회 변화에 대비해 정치권이 대응 방안을 고민해야 한다고 촉구했다.

게이츠는 AI가 자신에게 “당신보다 내가 더 잘하니 가서 피클볼이나 치라”고 말하는 상황을 예로 들며, AI가 인간보다 뛰어난 능력을 갖추는 현실을 단순히 웃어넘길 수만은 없다고 덧붙였다.

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