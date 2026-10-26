사진 하나 올렸을 뿐인데…BTS 뷔가 마신 칠레 와인 품절 사태

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 일상에서 사용하거나 착용한 제품이 팬들의 관심을 끌어 판매 증가로 이어지는 이른바 ‘뷔 이펙트’가 와인 시장에서도 나타났다.

최근 뷔가 칠레의 한 와이너리에서 마신 와인이 사회관계망서비스(SNS)에서 공개된 지 약 2시간 만에 국내외 공식 판매처에서 품절된 것으로 전해졌다.

뷔는 지난 20일 자신의 인스타그램에 칠레에서 휴식을 즐기는 사진 여러 장을 공개했다. 사진에는 포도밭을 거닐고 와이너리의 저장고를 둘러보는 모습과 함께 와인잔을 들거나 와인병을 살펴보는 장면이 담겼다. 팬들의 관심이 집중된 제품은 칠레 와이너리 비냐 아키타니아(Viña Aquitania)의 대표 와인인 ‘라줄리 카베르네 소비뇽(Lazuli Cabernet Sauvignon)’이다.

뷔 인스타그램 캡처

품절된 곳은 한국 공식 판매처 3곳을 비롯해 일본의 와인 직구 플랫폼 와인집, 그리스의 와인 온라인 플랫폼 보틸리아닷컴 등이다. 국내 판매처들은 재입고까지 약 2개월이 걸릴 것으로 예상하고 예약 판매를 진행하고 있다.

칠레 수도 산티아고의 페날롤렌 지역에 자리한 비냐 아키타니아는 안데스산맥 기슭의 포도밭에서 와인을 생산한다. 라줄리는 이 와이너리의 대표 고급 와인으로, 카베르네 소비뇽 품종을 사용한다.

뷔의 영향력은 패션 분야에서도 확인된 바 있다. 앞서 페루 공연 전 사운드체크 무대에서 그가 착용한 티셔츠도 품절됐다. 해당 제품을 판매한 베네수엘라 브랜드 카라카스 머치는 뷔의 착용이 브랜드와 베네수엘라를 더 널리 알리는 계기가 됐다며 감사의 뜻을 밝히기도 했다.

또한 지난달 뷔가 영국 테크 브랜드 낫싱의 글로벌 앰버서더로 발탁된 가운데, 그가 캠페인 화보에서 착용한 헤드폰과 이어폰 제품이 공식 사이트를 비롯해 영국, 캐나다, 일본, 말레이시아, 필리핀 등 전 세계 15곳의 판매처에서 품절됐다.

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