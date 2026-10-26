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李정부 초대 특감 최길수 “예방적 감찰 강화…'판옵티콘' 같은 존재 될 것”

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이지안 기자 easy@segye.com

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26일 첫 출근길서 각오 밝혀
"정치 중립·업무 독립성 견지"

최길수 특별감찰관이 26일 첫 출근길에서 ‘예방적 감찰’을 강화하겠다며 “판옵티콘 같은 존재가 되고자 한다”는 각오를 밝혔다.

최 특감은 이날 오전 사무실이 위치한 서울 종로구에서 취재진과 만나 “감찰 대상인 고위공직자 등이 자기 스스로를 항상 성찰하고, 스스로를 살필 수 있도록 제도적으로 견제하는 장치가 특별감찰관 제도라고 생각한다”며 이같이 말했다.

 

최길수 특별감찰관이 26일 서울 종로구 특별감찰관 사무실로 출근해 소감을 밝히고 있다. 뉴시스
최길수 특별감찰관이 26일 서울 종로구 특별감찰관 사무실로 출근해 소감을 밝히고 있다. 뉴시스

최 특감은 “정치적 중립과 업무 수행 독립성을 끝까지 견지하겠다”고 했다. 그는 “정치적 중립과 업무 수행의 독립성을 유지하지 못하면 (특감) 제도가 유명무실하거나 반감된다고 생각한다”고 강조했다. 이어 “공정성 시비에 휘말리지 않도록 저 스스로 조심하고, 우리의 활동도 그런 시비에 휘말리지 않도록 열심히 노력하겠다”고 밝혔다. 

 

이 대통령이 지난 23일 최 특감 임명안을 재가하면서 박근혜정부 이후 약 10년간 공석이던 특감 제도가 부활하게 됐다. 최 특감은 “10년 만에 감찰관으로 임명돼서 무한한 책임감을 느낀다”고 말했다. 

 

특감실 인적 구성에는 시일이 걸릴 것으로 예상했다. 최 특감은 “특감법에 따라 특감실에 소속된 사람은 지금 제가 처음”이라며 “나머지는 다 공모해서 뽑아야 해 시일이 걸릴 것으로 예상된다. 양해해주시기 바란다”고 했다.  


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