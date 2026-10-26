WSJ “한화오션, 美 조선업 부활의 핵심 파트너”…현지 투자 확대

한국의 한화오션이 미국 조선업을 되살리려는 도널드 트럼프 행정부의 핵심 파트너로 주목받고 있다.

미국 조선업이 중국에 크게 뒤처진 가운데 한화가 현지 조선소 투자와 미 해군 사업 참여를 통해 미국의 조선 역량 회복을 뒷받침하고 있다는 평가다.

한화필리조선소 전경. 연합뉴스

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 25일(현지시간) 한국과 한화가 미국 조선업 부흥을 지원하는 주요 외부 주체라며 한화오션의 현지 투자와 사업 확대를 집중 조명했다.

WSJ에 따르면 미국의 전 세계 선박 건조량 비중은 1% 미만인 반면, 중국의 조선 능력은 미국의 230배를 넘는다. 트럼프 대통령은 미국 조선업을 부흥시켜 ‘해양 황금기’를 열겠다는 구상을 밝혀왔으며, 이를 위해 한국 등 동맹국의 기술과 투자가 필요한 상황이다.

한화는 2024년 12월 필리조선소를 인수한 뒤 시설 개선에 약 3억5000만 달러를 투자했으며, 앞으로 수십억 달러를 추가 투입할 계획이다. 한국 정부도 지난해 한미 무역 협정의 일환으로 미국 조선업 개선을 위한 1500억 달러 규모의 투자를 약속했다.

한화는 미 해군 사업에서도 입지를 넓히고 있다. 지난 3월 미 해군 차세대 군수지원함 프로그램에 하청업체로 참여했으며, 이달 초에는 트럼프 행정부의 미사일 방어 구상인 ‘골든 돔’ 관련 특수 보조선 건조 업체로 지명됐다. 필리조선소는 해군 보조선 건조 역량을 갖췄으며, 2028년까지 전투함 건조가 가능한 인증 시설을 확보하는 것을 목표로 하고 있다.

그러나 사업 확대에는 과제도 남아 있다. 한화는 필리조선소의 높은 생산 비용과 공급업체 부족, 제한된 부지 등으로 어려움을 겪고 있다. 미 의회의 국방예산안 처리 지연으로 장기적인 발주 수요를 예측하기 어렵다는 점도 부담이다.

미 의회에서는 외국 조선소에서 건조한 전투함에 대한 자금 지원을 제한하려는 하원과, 특정 비전투함에 한해 동맹국 조선소를 활용할 수 있도록 제한적인 권한을 부여하려는 상원 사이에 입장 차이가 있다. WSJ은 한국과 일본 등 동맹국 기업들이 미국 진출을 확대하려면 미 국방부의 장기적인 발주 수요에 대한 확신이 필요하다고 분석했다.

이런 불확실성에도 한화는 추가 인수를 추진하고 있다. 지난 8월 앨라배마주 모빌에 있는 오스탈 USA 조선소 인수를 위해 10억 달러가 넘는 규모의 제안을 했으며, 현재 협상 중이다.

한화그룹의 알렉스 웡 최고전략책임자(CSO)는 미 국방부 발주를 더 많이 확보하는 것이 목표라며 상업용 조선소와 해군 조선소를 함께 운영하는 것이 사업 확장의 다음 단계라고 밝혔다.

미 제조업 부흥 구상을 이끄는 데이브 맥코믹 공화당 상원의원(펜실베이니아)은 미국이 한 세대 만에 조선 역량을 잃었다며 이를 회복하려면 강력한 변화가 필요하다고 강조했다. 그는 세계가 미국을 기다려주지 않을 것이라며 더 빠른 대응을 촉구했다.

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