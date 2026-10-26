박근혜 “아버지께서는 모든 것을 바쳐 일하셨다”… 박정희 서거 47주기 앞두고 구미 찾아

박근혜 전 대통령이 부친 박정희 전 대통령의 서거 47주기를 하루 앞두고 경북 구미를 찾아 “아버지께서도 오늘 우리나라의 발전된 모습을 보시면 자랑스럽게 생각하실 것”이라고 말했다. 이어 “저 역시 아버지와 같은 마음”이라며 부친을 추모했다.

지난 25일 경북 구미시 금오산 호텔에서 열린 박정희 대통령 서거 47주기 추도식 파독 간호사 구미방문 환영 만찬에서 박근혜 전 대통령이 환영사를 하고 있다. 구미시 제공

26일 구미시 등에 따르면 박 전 대통령은 전날 구미 금오산호텔에서 열린 파독 간호사 구미 방문 환영 만찬에 참석해 이같이 밝혔다.

박 전 대통령은 환영사에서 “아버지는 평소에 우리가 한마음으로 힘을 모으면 어떤 어려움도 극복할 수 있다고 말씀하셨다”며 “오직 잘 사는 나라를 만들겠다는 그 일념 하나로 아버지께서는 모든 것을 바쳐 일하셨다”고 회고했다.

이어 국민의 단합을 강조했다. 박 전 대통령은 “우리는 어려운 때일수록 힘을 모아 국난을 극복한 위대한 DNA가 우리의 핏줄 속에 흐르고 있다는 것을 알고 있다”며 “여기서 멈추지 말고 더 희망찬 대한민국을 만들어 가는 데 모든 힘을 모아 주시기를 바란다”고 당부했다.

파독간호사 구미 방문 환영 만찬이 열리고 있는 모습. 경북도 제공

이날 만찬은 간호사 독일 파견 60주년을 맞아 고국을 찾은 파독 간호사들을 환영하기 위해 마련됐다. 박 전 대통령은 이들의 헌신이 오늘날 대한민국 발전의 밑거름이 됐다며 감사를 전했다.

박정희 전 대통령의 서거 47주기 추도식은 이날 오전 10시30분 구미시 상모동 생가에서 열린다. 추도식에는 김장호 구미시장과 정치인, 파독 간호사 등 300여명이 참석할 예정이다.

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