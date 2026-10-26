남미 해상서 마약 5.4t 운반 80대, 22년 만에 국내 송환

남미 공해상에서 원양어선을 타고 마약류 5t 이상을 운반한 혐의를 받는 80대 남성이 약 22년 만에 국내로 송환됐다.



경찰청은 부산해양경찰서와 공조해 가나에 도피 중이던 A씨를 현지 당국의 강제 추방 절차를 거쳐 지난 20일 국내로 송환했다고 26일 밝혔다.

남미 해상서 마약 5.4t 운반 혐의 80대…22년 만에 국내 송환. 경찰청 제공

A씨는 2002∼2004년 원양어선의 관리·감독 책임자로 승선해 남미 공해상에서 마약밀매조직의 마약류를 5차례에 걸쳐 운반하고 그 대가로 운반비를 받은 혐의를 받는다.



운반한 마약류는 코카인으로 추정되며, 총 5천385㎏으로 약 4조8천억원 상당이라고 경찰은 설명했다.



A씨는 함께 승선했던 공범들이 처벌받자 가나로 도피해 2004년께부터 불법체류자 신분으로 지내온 것으로 조사됐다.



부산해경은 인터폴 적색수배를 요청하는 등 추적을 이어갔고, 경찰청은 가나 경찰과 정보를 공유하며 A씨의 소재를 확인했다.



이후 주가나 한국대사관의 협조로 현지 경찰이 A씨를 불법체류 혐의로 검거했다.



송환된 A씨의 신병을 인수한 부산해경은 구체적인 마약류 운반 경위와 대가 수수 내역, 마약밀매조직과의 연관성 등을 수사할 방침이다.



경찰청과 해양경찰청은 "이번 송환은 양 기관과 현지 대사관, 가나 관계 당국 간 긴밀한 공조가 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 해외로 도피한 중대 해상범죄 피의자에 대해 끝까지 추적해 엄정 대응하겠다"라고 강조했다.

<연합>

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