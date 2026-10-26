윤미라, 남편 외도에 소신 발언 “90%는 그러지 않을까”

SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 화면 캡처

배우 윤미라가 결혼과 남편의 외도에 대한 솔직한 생각을 밝혀 화제를 모았다.

지난 25일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’에서는 윤미라가 여동생과 만나 식사를 하며 다양한 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 윤미라는 동안 비결에 대한 질문을 자주 받는다며 “사람들이 75세인데 왜 주름이 없냐고 묻는다”고 말했다. 이어 “부모님을 잘 만나서 타고난 것 같다”며 타고난 외모에 대한 생각을 전했다.

윤미라는 결혼하지 않은 생활 역시 동안을 유지하는 데 영향을 미쳤을 것이라고 추측했다. 그는 “결혼을 안 해서 그런 게 아닌가 싶다”며 “결혼한 사람들은 남편, 자식들 신경 쓰느라 늙게 되지 않나”라고 말했다.

대화는 자연스럽게 결혼 생활과 남편의 외도에 관한 이야기로 이어졌다. 윤미라는 “아는 언니가 여자가 제일 속 썩는 게 남편 때문이라고 하더라”며 “밖에 나가서 바람피우는 게 비일비재하지 않나”라고 자신의 생각을 밝혔다.

이에 여동생이 “다 그러진 않겠지”라며 반박하자 윤미라는 “90%는 그러지 않을까. 남자들은 처음 보는 여자 좋아하잖아”라고 답해 웃음을 자아냈다.

그러면서 “그런 걸 안 했기 때문에 미모를 유지하지 않았나 싶다. 일장일단이 있다”고 덧붙였다. 결혼하지 않은 삶의 장단점을 언급하며 특유의 솔직한 입담을 뽐낸 것.

그렇다고 새로운 인연에 대한 기대를 접은 것은 아니었다. 윤미라는 “나도 포기하진 않았다. 앞으로 짝이 있겠지”라며 향후 만남에 대한 가능성을 열어뒀다.

이상형에 관한 이야기도 나왔다. 여동생이 윤미라에게 연하가 어울릴 것 같다고 하자 그는 과거에는 연상을 선호했다며 “4살 연상까지가 좋았다”고 말했다. 이어 “그런데 지금은 4살 연상이면 안 된다. 오히려 4살 연하”라고 밝혀 웃음을 더했다.

한편 1952년생인 윤미라는 70대에도 변함없는 모습과 꾸밈없는 입담으로 시청자들의 관심을 모았다.

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