손지창, 26년째 운영한 이벤트 회사 매출 깜짝 공개…"최대 연 매출 60억"

KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 화면 캡처

배우 손지창이 26년째 운영 중인 이벤트 기획회사의 최대 연 매출을 공개했다.

지난 25일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 이벤트 기획회사 대표 손지창이 새로운 보스로 합류하는 모습이 예고됐다.

이날 손지창은 자신을 “26년째 이벤트 기획회사를 운영 중인 대표”라고 소개하며 사업가로서의 일상을 공개했다. 그는 회사에서 다양한 업무를 진행하고 있다고 설명했다.

특히 회사의 최대 연 매출을 묻는 말에 손지창은 “가장 많이 했을 때가 60억 원 정도”라고 밝혀 눈길을 끌었다. 배우 활동뿐 아니라 오랜 기간 사업을 이어온 그의 이력이 관심을 모았다.

손지창은 회사 대표임에도 현장의 크고 작은 일을 직접 챙기는 모습으로도 시선을 끌었다. 그는 “웬만하면 내가 직접 한다. 그게 속이 편하다”며 직접 업무를 처리하는 이유를 밝혔다.

실제로 손지창은 바닥에 떨어진 벌레를 직접 치우고, 물품이 담긴 무거운 박스까지 손수 옮겼다. 대표라는 직책에 얽매이지 않고 필요한 일을 직접 처리하는 모습에 이를 지켜보던 박명수는 “보스가 다 한다”며 감탄했다.

26년 동안 회사를 운영하며 쌓아온 사업가로서의 면모와 현장에서 솔선수범하는 모습이 공개되면서 손지창의 또 다른 일상에도 관심이 쏠렸다.

한편 손지창은 배우 오연수와 1998년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지