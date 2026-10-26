배까지 빌려 ‘부캉이’ 쫓은 유튜버…항만 보안시설 촬영하다 적발

부산 북항 일대에서 유영하는 흑상어 ‘부캉이’를 촬영하려고 배를 빌려 항만 보안시설에 접근한 유튜버가 해경에 적발됐다.

부산 북항친수공원 수로에서 약 한달 만에 내보내진 흑상어 '부캉이'가 22일 바다로 돌아가지 않고 1차 차단망을 통과해 2차 그물 앞에서 유영하고 있다. 뉴시스

26일 연합뉴스에 따르면 부산해양경찰서는 전날 국가보안시설인 부산항 국제여객터미널 항만시설을 허가 없이 촬영한 혐의(국제항해선박 및 항만시설 보안에 관한 법률 위반)로 30대 유튜버 A씨를 적발했다.

A씨는 25일 낮 12시 30분쯤 부캉이의 모습을 촬영하기 위해 부산 동구 부산항 국제여객터미널 앞 해상에서 통선을 빌려 항만시설에 접근한 혐의를 받는다.

A씨는 그동안 북항 친수공원 수로에서 부캉이의 모습을 생중계해 왔다. 부캉이가 일반인 출입이 제한된 국제여객터미널 인근 해상으로 이동하자 통제선에 막혀 육상에서 접근하기 어려워지면서 배를 빌린 것으로 전해졌다.

A씨는 배를 타고 이동하는 모습을 유튜브로 생중계했으며, 방송을 시청하던 시민의 신고를 받고 출동한 해경에 적발됐다. A씨는 촬영 사실을 인정하면서도 위법 행위인 줄 몰랐다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

국가보안시설로 지정된 부산항 국제여객터미널 항만시설은 일반인의 출입과 영상 촬영이 금지돼 있다.

해경은 A씨의 위반 사실을 부산지방해양항만청에 통보할 예정이다. 항만청은 관련 법령에 따라 과태료 처분 여부를 검토할 전망이다. A씨에게 통선을 빌려준 선장도 유선 및 도선 사업법 위반 혐의로 조사할 방침이다.

부산 북항친수공원 수로에서 약 한달 만에 내보내진 흑상어 '부캉이'가 22일 바다로 돌아가지 않고 1차 차단망을 통과해 2차 그물 앞에서 유영하고 있다. 뉴시스

한편 국립수산과학원에 따르면 부캉이는 25일 부산 동구 부산항 국제여객터미널 앞바다에서 전날에 이어 다시 관측됐다.

부캉이가 발견된 해역은 기존 서식지인 북항 친수공원 인공수로에서 약 2㎞ 떨어진 곳이다. 인공수로를 벗어났지만 아직 외해로 진출하지 않은 상태로, 일반인의 접근이 제한되는 항만 구역이다.

부캉이는 지난 23일 한 달 넘게 머물던 북항 친수공원 인공수로를 빠져나온 뒤 24일 해당 해역에서 처음 발견됐다. 같은 해역에서 연이어 관측되면서 당분간 이 일대에 머물 가능성도 제기된다. 다만 향후 이동 경로나 외해 진출 시점은 예측하기 어렵다.

건강 상태는 양호한 것으로 확인됐다. 이날 관찰에서도 정상적으로 헤엄쳤으며, 별다른 외상이나 이상 징후는 발견되지 않았다.

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