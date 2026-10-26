댄서 미나명, 결혼 1년만 임신…"이 세상 모든 엄마 존경"

댄서 미나명이 임신 소식을 전했다.

미나명은 25일 소셜미디어에 "결혼할 때보다 어째 더 어색한 것 같은데, 저 엄마 됐다"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 초음파 사진 및 임신 테스트기 등이 담겼다.

그는 "오늘 딱 13주차 되는 날인데 안정기 지나고도 용기가 안 나서 이제야 올린다"며 "올해 이래도 되나 싶을 정도로 힘든 일들이 많았는데 아기 만큼은 아직은 속 썩이지 않고 아주 건강하게 크고 있다"고 했다.

이어 "내년이 '붉은 양'의 해라는데 저랑 띠동갑이다. 아직은 엄마, 아빠가 되는 게 뭔지 잘 모르지만 너무 소중한 존재인 건 알겠다. 저희 부부의 새로운 삶을 기대 하면서 하루하루 새롭게 보내는 중"이라고 했다.

또한 "전 초보임산부지만 이 세상의 모든 엄마들을 존경한다"며 "건강하고 무사히 태어나길 기도해달라"고 했다.

한편, 미나명은 엠넷 '스트릿 우먼 파이터2'에 출연해 이름을 알렸다. 그는 지난 6월 비연예인 남편과 결혼했다.

<뉴시스>

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