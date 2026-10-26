한국마사회·생산자단체 뭉쳤다…브리더스컵 루키에 3억원 ‘승부수’

한국마사회(KRA·회장 우희종)가 국내 대표 2세마 대상경주인 ‘브리더스컵 루키’를 중심으로 국산 경주마 생산·유통시장 활성화에 나선다.

한국마사회는 지난 18일 사단법인 한국경주마생산자협회, 사단법인 한국내륙말생산자협회와 브리더스컵 루키 공식 후원 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

한국마사회(KRA·회장 우희종)는 지난 18일 사단법인 한국경주마생산자협회, 사단법인 한국내륙말생산자협회와 브리더스컵 루키 공식 후원 협약을 체결했다고 26일 밝혔다. 한국마사회 제공

이번 협약에 따라 한국경주마생산자협회는 2억원 규모의 후원금을 제공하고, 한국마사회는 별도로 1억원을 경매 바우처 운영 재원으로 투입한다. 총 3억원을 바탕으로 국산 경주마 경매시장 참여를 유도하고 생산농가의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

브리더스컵 루키는 2세 경주마 시리즈인 쥬버나일의 최종전이다. 국내 유망 2세마의 기량을 검증하고 차세대 우수마를 발굴하는 대표 경주로, 경주마의 성장 가능성을 확인할 수 있다는 점에서 생산농가와 마주, 조교사 등의 관심을 받는다.

이번 협약은 경주대회 후원을 경매 바우처와 연계해 우수 경주마 발굴부터 국산마 거래 활성화까지 이어지는 산업 내 환류 구조를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

한국마사회는 공식 후원사 지위를 부여하고 ‘제18회 한생협 후원 브리더스컵 루키’ 대상특별경주를 시행할 예정이다. 후원금과 별도 경매 바우처 재원을 연계한 세부 운영방안도 마련한다.

한국마사회 관계자는 “브리더스컵 루키는 한국경마의 미래를 이끌 2세마를 선발하는 상징적인 경주”라며 “생산자단체와 함께 국산마 육성과 경매시장 활성화, 경주 품질 제고로 이어지는 선순환 구조를 만들어가겠다”고 말했다.

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