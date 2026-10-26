롯데 계열 ‘기프티엘’, 고객 개인정보 해킹 유출

롯데그룹 계열 모바일 상품권 서비스를 운영하는 기프티엘에서 해킹으로 개인정보 유출 사고가 발생했다.

25일 유통업에 따르면 기프티엘을 운영하는 스푼은 지난 22일 외부의 비인가 접근(해킹)으로 일부 고객의 개인정보가 유출된 사실을 확인하고 보안 전문기관과 관계 부처에 관련 사실을 신고했다. 스푼은 롯데그룹 계열 광고회사 대홍기획의 자회사다. 기프티엘은 롯데리아·엔제리너스 등 롯데 계열 150여 브랜드의 모바일 교환권을 발행·판매한다.

해킹으로 유출된 정보는 이름과 휴대전화 번호, 이메일 주소, 환불 계좌번호 등이다. 스푼 측은 사고를 인지한 직후 공격 IP를 차단하고 시스템 접근 통제를 강화했다고 밝혔다. 또 보안 전문기관과 관계 부처에 신고하고 수사를 요청했다고 설명했다. 현재 관계기관과 공조 수사를 진행하고 있으며, 데이터베이스(DB) 접속 모니터링을 강화하고 재발 방지 대책을 마련하고 있다. 개인정보가 유출된 고객에게는 문자메시지(MMS)로 개별 통지하고 있다.

스푼은 고객들에게 출처가 불분명한 문자나 이메일, 전화에 주의하고 의심스러운 링크를 클릭하지 말라고 당부했다. 또 유출된 계좌정보를 악용한 금융사기가 의심되면 계좌정보 통합관리서비스 등을 통해 계좌 상태를 점검할 것을 권고했다.

스푼 측은 “고객님의 소중한 정보를 안전하게 보호하지 못한 점 다시 한번 깊이 사과드린다”며 “추가 피해 예방과 재발 방지를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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