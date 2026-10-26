드론 2000대가 그리는 아이언맨…핼러윈 당일 한강서 마블 라이트쇼

한강 드론라이트쇼 마블 스페셜 포스터. 서울시

핼러윈 당일 서울 한강에서 드론 2000대가 아이언맨을 비롯한 마블의 대표 캐릭터와 명장면을 밤하늘에 수놓는다.

또한 특별 공연과 함께 다양한 체험 행사 및 주변 상권 연계 프로그램을 선보인다.

서울시는 오는 31일 오후 8시 30분 뚝섬한강공원에서 ‘마블(MARVEL) 스페셜’ 드론라이트쇼를 개최한다고 25일 밝혔다.

올해 마지막 한강 드론라이트쇼인 이번 공연에는 드론 2000대가 투입된다. 아이언맨을 비롯한 마블의 대표 캐릭터와 주요 명장면을 드론으로 구현해 관람객에게 특별한 야간 볼거리를 선사할 예정이다.

공연 전에는 뚝섬한강공원 곳곳에서 부대행사가 진행된다. 마블 영화 속 장면을 배경으로 사진을 찍을 수 있는 ‘어벤져스: 둠스데이’ 테마 포토존과 캐릭터 의상을 활용한 코스튬 퍼레이드 등이 마련된다.

서울시는 행사 방문객의 발길이 인근 상권으로 이어질 수 있도록 지역 먹거리와 체험 프로그램도 연계한다. 자양역 2·3번 출구 인근에서는 도농상생 직거래 장터인 ‘서울시 농부의 시장’을 운영한다. 배달의민족과 협력해 행사장 주변에서 사용할 수 있는 배달앱 할인 쿠폰도 제공할 계획이다.

핼러윈 당일 열리는 행사인 만큼 인파 관리와 교통 안전 대책도 강화한다. 서울시는 현장 안전요원을 확대 배치하고, 자양역 지하철 추가 운행과 역사 혼잡도에 따른 열차 무정차 통과 등 안전 대책을 시행할 예정이다.

기상 상황에 따른 일정 변경이나 취소 가능성도 있다. 강풍이나 우천 등으로 공연이 조정될 수 있는 만큼 방문객은 출발 전 공식 홈페이지에서 행사 진행 여부를 확인해야 한다.

조성호 서울시 관광체육국장은 한강 드론라이트쇼가 세계적인 콘텐츠와 서울의 매력을 결합한 대표 야간관광 콘텐츠라며, 2000대의 드론이 선보이는 마블 테마 공연과 특별 프로그램으로 시민들에게 가을밤의 추억을 선사하겠다고 말했다.

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