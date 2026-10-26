3대 주석 이념 설계자 앞세워 ‘혈맹’ 강조 [김정은 당일치기 방중]

김정은 북한 국무위원장의 방중 사실이 알려진 24일 오후, 중국 권력 서열 2위이자 행정·경제를 총괄하는 리창 국무원 총리가 단둥에서 김 위원장을 맞이했다는 소식이 국내 대북 소식통과 정보 당국 등을 통해 나왔다.

김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 중국의 6·25전쟁 참전 기념일을 앞두고 랴오닝성 단둥을 방문해 북중 간 혈맹관계를 재확인하고 친선 계승 의지를 밝혔다고 조선중앙통신이 25일 보도했다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

그러나 김 위원장의 귀국 후 중국 관영 신화통신이 공식 보도한 바에 따르면 단둥에서 김 위원장을 만난 인물은 권력 서열 4위인 왕후닝 전국인민정치협상회의(정협) 주석이었다. 이에 대해 국회정보위원회 간사인 더불어민주당 윤건영 의원은 “당초 리창 총리가 (단둥에) 방문하는 것으로 계획됐다가 바뀐 것으로 파악됐다”고 설명했다.



북한 최고지도자의 방중에 행정부 수반인 총리 대신 정협 주석이 파견된 것은 중국 지도부의 정무적 계산과 의전 전략이 반영된 결과로 해석된다.



왕 주석은 장쩌민과 후진타오, 시진핑 국가주석에 이르기까지 3대 최고지도자의 통치 이념을 설계한 중국 최고의 ‘브레인’(이데올로그)으로 꼽힌다. 현재 정협 주석으로서 대만·소수민족 정책과 통일전선은 물론, 대외 정당 외교 전반을 총괄하는 상징적 인물이다.



북·중 관계는 일반적인 국가 간 외교를 넘어 중국공산당과 북한 노동당 간의 사회주의 연대라는 ‘당대당’ 특수성을 핵심 축으로 한다.



김 위원장의 이번 방중이 항미원조기념탑 헌화 등 역사적·이념적 유대 재확인에 초점이 맞춰졌던 만큼, 실무 행정을 총괄하는 총리보다 당의 이론적 정통성과 상징성을 대변하는 왕 주석이 시 주석의 메시지를 전달할 최적의 메신저였던 셈이다. 여기에 중국 외교 사령탑인 왕이 공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장이 동행하면서 외교적 예우와 격을 맞췄다는 평가다.



다음 주 공산당 제20기 중앙위원회 제5차 전체회의(20기 5중전회)를 앞둔 중국 내부의 긴박한 정치 일정 역시 배경으로 꼽힌다. 차기 경제계획 수립 등 회의 실무를 총괄해야 하는 리 총리로서는 전원회의 직전 베이징을 비우고 국경 도시로 이동하기에 부담이 컸을 것으로 보인다. 결국 리 총리는 베이징에서 회의 준비에 집중하고, 왕 주석이 현장으로 이동해 최고지도부 상무위원급 예우를 갖추는 ‘역할 분담’을 택했다는 분석이다.

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